خردسال ترین پدیدآورندگان کتاب کشور معرفی شدند

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: ندا و نیما صادق زاده از اعضای طرح قاصدک حوزه هنری، استعداد ویژه ای در داستان نویسی و تصویر سازی دارند و این کتاب اولین ثمره فعالیت این دو هنرمند است .

حسن نجفی افزود: پیر مرد و گاوهایش داستانی است از ندا صادق زاده متولد 1377 که توسط برادر کوچکش نیما صادق زاده متولد 1379 تصویرگری شده است.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب حکایت پیرمردی است که به خاطر مشکلاتی می خواهد یکی از گاوهایش را بفروشد و در این رابطه ماجراهای بسیاری برایش اتفاق می افتد .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی ندا و نیما را از سرمایه های هنری منطقه و حتی کشور دانست و بیان داشت: ندا و نیما یادگارهای هنرمندان فقید انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر تبریز (کمال صادق زاده و همسرش فریبا )هستند که چند سال قبل برای نجات ندا و نیما خود را به شعله های آتش سپردند.

در صفحه پایانی این کتاب نامه ای از طرف نجفی به کمال و فریبا، والدین ندا و نیما نوشته شده است.