هفته سوم لیگ وزنه برداری از دوشنبه پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین هفته دور رفت رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور، دوشنبه 19 شهریور ماه 4 دیدار در 4 شهر مختلف کشور پیگیری خواهد شد که طی آن تیم های دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب در تهران ، خراسان شمالی و زاگرس جنوبی فارس دربجنورد، ملی حفاری ایران و هیئت وزنه برداری قزوین درقزوین ، کرمانشاه و هیئت وزنه برداری تهران در کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.
دیدارهای دانشگاه آزاد و ملی حفاری راس ساعت 10 صبح به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
هفته سوم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور، 19 شهریور ماه(دوشنبه) با برگزاری 4 دیدار در 4 شهر مختلف پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین هفته دور رفت رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور، دوشنبه 19 شهریور ماه 4 دیدار در 4 شهر مختلف کشور پیگیری خواهد شد که طی آن تیم های دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب در تهران ، خراسان شمالی و زاگرس جنوبی فارس دربجنورد، ملی حفاری ایران و هیئت وزنه برداری قزوین درقزوین ، کرمانشاه و هیئت وزنه برداری تهران در کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.
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