پیام مولانا صلح و دوستی برای بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت هشتصدمین سالگرد مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی در محل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد "یونسکو" درپاریس با حضور دهها شخصیت علمی، فرهنگی و سیاسی از کشورهای مختلف جهان گشایش یافت.

در این مراسم که به همت مشترک نمایندگی‌های ایران ، ترکیه و افغانستان در یونسکو برگزار و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی و نیز سفیران ایران درفرانسه و یونسکو حضور داشتند، بااستقبال گرم علاقه مندان به این شاعربزرگ ایرانی مواجه شد. این مراسم با سخنان کوشیرو ماتسورا مدیرکل یونسکو گشایش یافت.

ماتسورا در سخنان خود از شخصیت والای مولانا تکریم کرد و به اندیشه‌های انسانی و فرهنگی وی پرداخت و آن را برای بشریت ماندگار توصیف کرد.

وی افزود: مولانا در صدد بود تا با گفت و گوی بین ادیان، قلب‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و به همین منظور آثارش تاکنون به دهها زبان ترجمه شده است.

ماتسورا گفت: میزان انتشارآثار مولانا به زبان انگلیسی به ‪ ۱/۵‬میلیون نسخه رسیده و حتی خوانندگان معروف امریکایی نیز اشعار وی را دست مایه‌ی هنرنمایی خود قرار داده اند.

مدیرکل یونسکو اصل پیام مولانا را اعتقاد به وجود "خانواده بشری" دانست و بر اساس آن، بر استقرار صلح و آرامش در جهان تاکید کرد. ماتسورا درپایان تاکید کرد که یونسکو در نظر دارد برای پاسداشت مقام مولانا، نشان مولانا را ضرب کند.

"محمد مهدی زاهدی" وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در این مراسم پیام رییس جمهوری اسلامی کشورمان را خواند.

در بخشی ازاین پیام، رییس جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی خواست تا پیامهای معنوی و اخلاقی مولانا را مد نظر قرار دهند و شرکت‌کنندگان در این همایش بتوانند در پرتو آن وجوه نوین تفکر اندیشه جهانی مولانا و ابعاد جدیدی از رویکرد آموزشی و فرهنگی با مهرورزی ، عدالت انسانی و خدمت به بندگان خدا، مورد عنایت ویژه قرار دهند.

رییس جمهوری ایران در این پیام اضافه کرده است: توجه به کرامت انسانی ، عدالت ، صبر ، بردباری و تفاهم میان انسانها و پاسداری از حرمت و رعایت حقوق معنوی و مادی و آزادی‌های مشروع بشریت در آثار مولانا حاکی از درک عمیق وی از رسالت پیامبران الهی است که بزرگترین منادیان نجات و رستگاری انسان و مدافعان حقوق و حیثیت بندگان خدا بوده‌اند.

"پیام نظری و میراث معنوی مولانا که ریشه در عمق درک وی از حساسیت‌ها و دغدغه‌های انسانی دارد با توجه به تاکید بر مفاهیم بنیادین چون تعالی انسانی ، عدالت ، مهرورزی و روامداری زمینه تبادل نظر و اندیشه بین فرهنگها و تمدنهای مختلف را فراهم ساخته است".

رییس جمهوری اسلامی ایران مولانا را به عنوان یکی از طلایه داران اندیشه بلند "دانایی و توانایی" دانست که با تاکید بر اهمیت اخلاق در جوامع دانش مدار، ضمن دلداری دادن به ملل مظلوم جهان، آنان را به شناخت ، اگاهی و اندیشه ورزی و بیداری فرا می‌خواند.

رییس جمهوری ایران افزوده است: رجا واثق دارم که در پرتو این همایش ارزنده علمی، وجوه نوین تفکر و اندیشه جهانی مولانا و ابعاد جدیدی از رویکرد اموزشی و فرهنگی وی به مهرورزی ، عدالت ، تعالی انسانی و خدمت به بندگان خدا مورد عنایت ویژه قرار خواهد گرفت.

درادامه این همایش سفیران کشورهای افغانستان و ترکیه در یونسکو نیز پیام روسای جمهوری خود به مناسبت بزرگداشت مولانا را قرائت کردند.

"حامد کرزی " رییس جمهوری افغانستان در این پیام خود ابرازداشته است: پیام جهانی مولانا که به هشتصد سال پیش بر می‌گردد، هم‌اکنون در اساسنامه یونسکو منعکس شده است. کرزی شاه بیت این پیام جهانی مولانا را صلح و بالندگی ارزشهای انسانی و بشری دانست و تاکید کرد که تنها از طریق دانش و فرهنگ است که بشر می تواند به صلح و بزرگی برسد.

در پیام رییس جمهوری افغانستان اضافه شده است: مولانا به ارزشهای فرهنگی، معنوی و مذهبی وفادار ماند اما آنچه می‌گفت، همانند یک موسیقی جهانی، برد فراگیر و بین‌المللی داشت. وی اظهار امیدواری کرد که خواسته‌های مولانا و یونسکو و بشریت تحقق یابد.

سفیر ترکیه در یونسکو نیز با خواندن پیام "عبدالله گل" رییس جمهوری این کشوراظهارداشت: ترکیه از مولانا به عنوان یک رهبر بزرگ مذهبی، انسان دوست و شاعرقدردانی کرده است.

رییس جمهوری ترکیه اضافه کرده است: پیام مولانا فراگیر و برای تمامی نسلهای گذشته و حال است و این امر دلیل اصلی جاودانه بودن مولاناست.

دربخشی از پیام عبدالله آمده است: شخصیت مولانا سبب شده است تا تمامی مسلمانان و غیر مسلمانان ورای هر نوع مذهبی به وی روی آورند چرا که وی پیامش را بدون پیش ذهنی مذهبی، به جهانیان اعلام کرده است.

رییس جمهوری ترکیه ضمن تشکر از یونسکو به خاطر برگزاری این همایش تاکید کرده است: پیام مولانا و دانش فرهنگ وی الهام بخش صلح و دوستی برای تمام جهانیان از هر نوع مذهب، فرهنگ و نژادی است و هدایت‌گر بشریت به سوی همدلی و صلح و نوعدوستی است.

این همایش با سخنان محققان و کارشناسان پیرامون "ابعاد قومی و معنوی پیام مولانا، انسان گرایی در اندیشه‌های مولانا و ابعاد جهانی اندیشه‌های مولانا درقرن بیست و یکم" ادامه می‌یابد.