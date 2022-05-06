سیاست های اقتصادی باید به صورت صادقانه و شفاف برای مردم بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان یکی از راه‌های حفظ و تحصیل تقوای الهی را توجه و عمل به آموزه‌های دینی و معارف بیان شده در آیات و روایات دانست و گفت: ماه رمضان ماه رحمت الهی است که هرکس به اندازه لیاقت خود دستاوردهایی داشته اما نکته مهم این است که دستاوردهای ماه رمضان را تا رمضان آینده حفظ کنیم تا در این صورت یک قدم به جلو و به سوی پیشرفت برداریم.

امام جمعه زاهدان افزود: در روایتی پیامبر اکرم (ص) این چنین بیان می‌دارد که هر ذکر لا اله الا الله یک خشتی برای خانه سازی در بهشت است و یکی از اصحاب می‌گوید در چنین حالتی ما خانه‌های زیادی در بهشت داریم و پیامبر نیز در پاسخ به او چنین بیان می‌دارد که در صورتی این خانه‌ها برای شما ماندگار خواهد بود که با گناهان خود آن را آتش نزنید زیرا گناه مال و اندوخته شما را له آتش خواهد کشید.

آیت‌الله محامی بیان داشت: خداوند متعال پیامبران و کتاب‌های آسمانی را برای هدایت جوامع بشری و تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم فرستاد و باید این گونه نتیجه بگیریم که آنچه مورد تاکید پیامبران الهی و کتابهای آسمانی است برای رسیدن انسان به سعادت و خوشبختی تأثیر گذار است و ممکن است انسان‌ها در برابر آن کوتاهی کنند و دچار آسیب شوند.

وی ادامه داد: اگر در منظومه معارف دینی و آیات قرآنی بر توحید، خداشناسی و یاد خدا تاکید شده به معنای این است که چنین چیزی امری کلیدی در هدایت جامعه و تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با اشاره به آیه ۱۹ سوره مبارکه حشر اظهار داشت: در این آیه خداوند در رابطه با کسانی که خدا را فراموش کرده اند بیان می‌دارد که اینها خدا را فراموش کرده اند و خداوند نیز آن‌ها را از یاد خودشان برد و حواستان باشد مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کرده‌اند که مجازات فراموشی خدا این است که از حقیقت، هستی و منافع خود دچار خودفراموشی خواهند شد و اینها کسانی هستند که از حد و مرز الهی خروج کرده و دچار فسق شده‌اند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: اگر در آیات الهی بر توجه و عمل به آیات قرآن، سخنان پیامبر و رهبران الهی تاکید شده است به معنای این است که عمل به سخنان این رهبران الهی تأمین کننده سعادت جامعه بشری است و باز ممکن است مردم غفلت کرده و به آیات الهی توجه نکنند.

وی به قرائت و تفسیر آیه ۱۲۴ سوره مبارکه طه پرداخت و گفت: خداوند در این آیه چنین بیان می‌دارد که هر کس از ذکر من و آیات الهی اعراض کند در زندگی و معیشت دچار سختی و در قیامت به صورت کور محشور خواهد شد.

آیت‌الله محامی عنوان داشت: اگر در آیات قرآن بر توجه به قیامت و جهان آخرت تاکید شده نشان دهنده این است که اعتقاد به آخرت در سعادت دنیا و آخرت انسان تأثیر گذار است و اگر انسان به قیامت معتقد باشد طبعاً دارای خودکنترلی است و به اعمال خود دقت خواهد کرد و سبب می‌شود تا زندگی سالمی داشته باشد و مجموع جامعه اگر به این نکته توجه داشته باشند سرنوشت آنها بسیار متفاوت خواهد داشت.

وی با اشاره به آیه ۳۴ سوره مبارکه جاثیة تصریح کرد: خداوند در این آیه خطاب به افرادی که در دنیا قیامت را فراموش کرده اند بیان می‌دارد که امروز ما شما را از رحمت خود فراموش می‌کنیم چنان‌که شما ملاقات این روز را فراموش کردید و نتیجه این بی توجهی به قیامت آتش جهنم است و بر نجات خود هیچ یار و یاوری ندارید.

نماینده ولی‌فقیه در استان عنوان داشت: یکی از محورهای مهم که بخش زیادی از آیات و روایات پیامبر و اهل بیت (ع) به آن اختصاص داده شده مباحث اخلاقی در عرصه‌های مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی است و خداوند متعال در قرآن کریم به نکات ریز و درشت مباحث اخلاقی پرداخته است از کیفیت سخن گفتن با پیامبر اکرم (ص) گرفته تا اخلاق مدیریتی، اخلاق اجتماعی، برادران ایمانی و اخلاق با همسایگان که به همین نسبت در روایات شریفه نیز به اخلاق پرداخته شده است.

امام جمعه زاهدان عنوان داشت: پیامبر اکرم (ص) در روایتی بیان می‌دارد که من مبعوث شده‌ام تا مکارم اخلاق را در جامعه اسلامی به حد کمال خود برسانم که اینها نشان دهنده این است که رعایت اخلاقی دارای نقش ویژه‌ای در تأمین سعادت جامعه بشری است و جامعه‌ای خوشبخت، پیشرو و سعادتمند است که در همه سطوح به ارزش‌های اخلاقی توجه کنند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود همه تأکیدات در خصوص اخلاق و میزان اهمیت آن ممکن است جامعه اسلامی در این جهت دچار آسیب و کم کاری و گرفتار ضد ارزش‌ها شود چیزی که متأسفانه در جامعه خود مشاهده می‌کنیم و کم رنگ شدن رعایت اخلاق، کم توجهی به ارزش‌های اخلاقی در سطوح مختلف در بین مردم و مسئولین مشاهده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در بخش دیگری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان یکی از راه‌های حفظ تقوای الهی عمل به دستورات الهی، کمک به نیازمندان، بیماران و خدمت به مردم دانست و در ادامه با اشاره به برخی مناسبت‌های پیش رو از جمله هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در سال ۱۳۴۴ قمری به بیان نکاتی در این خصوص پرداخت و عنوان کرد: با نقشه‌های استعماری و کمک دولت انگلیس دو جریان سیاسی و نظامی و از طرفی فکری و دینی با هم متحد شدند و حکومت آل سعود را با تفکر وهابی در سرزمین حجاز تشکیل دادند و بر اساس آن برای گسترش و نفوذ خود به شهرهای مختلف حمله کردند و بسیاری از مسلمانان کشته شدند در حالی که ساکنان این مناطق اکثریت اهل سنت بودند اما درگیر شدند عده‌ای را کشتند و در مدینه به آثار اسلامی و مظاهر تمدن اسلامی تاختند و با تفکری که داشتند در صدد تخریب آنها برآمدند و حتی به مسجد پیامبر اکرم (ص) نیز جسارت کردند.

امام جمعه زاهدان افزود: در آن موقعیت مسلمانان از خودشان عکس‌العمل نشان دادند و دولت‌های مختلف موضع گرفتند از جمله در ایران که با پیگیری شهید مدرس در در دوره پهلوی اول در اعتراض به این عملکرد حج ممنوع شد و در مصر نیز علما به ممنوعیت حج فتوا دادند که در نتیجه منجر به عقب نشینی آن‌ها شد اما به تدریج روابط خود را با دولت‌های کشورهای اسلامی عادی سازی کردند و پس از آن دستور تخریب قبور ائمه بقیع صادر شد و حرم و ضریحی که برای ائمه (ع) در قبرستان بقیع وجود داشت تخریب و به صورت امروزی در آمد.

آیت‌الله محامی ضمن محکومیت این اقدام گفت: یک فرقه انحرافی به هر میزانی که دارای عقایدی باشد حق ندارد عقیده خود را بر همه مذاهب اسلامی تحمیل و نظر خود را اجرا کند که چنین چیزی یک فکر انحرافی و با مذاهب اهل سنت از جمله حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی سازگاری ندارد و لذا اولین کسانی که در برابر فکر وهابیت موقع گرفته و کتاب نوشتند علمای خود اهل سنت بودند زیرا در خط مقدم بوده و مورد تجاوز این جریان فکری منحرف قرار گرفته بودند.

وی اظهار داشت: در موقعیتی که مردم مسلمان و جامعه اسلامی در برابر سرنوشت جهان اسلام احساس مسئولیت کنند و به میدان بیایند و موضع بگیرند می‌توانند کار خود را پیش برده و در مقابل توطئه‌های استعماری را بگیرند و اگر بی تفاوت شده و در صحنه حضور پیدا نکنند به تدریج گروه‌های انحرافی در میان جامعه اسلامی جای پا پیدا کرده و روابط خود را عادی سازی و به اهداف شوم خود می‌رسند.

آیت‌الله محامی بیان داشت: همین نکته در خصوص رژیم غاصب صهیونیستی هم وجود دارد و اگر جهان اسلام به مقاومت برخیزد می‌تواند آن را محدود و از بین ببرد اما اگر به بی‌تفاوتی و عادی سازی روابط روی بیاورند همانند کاری که عربستان، ترکیه و کشورهای دیگری به نام کشورهای اسلامی انجام می‌دهند نتیجه این می‌شود که دشمن با اهداف شوم خود برسد.

وی اظهار کرد: تفکر تکفیری و داعشی که هر کس که به فکر خودش معتقد نباشد را کافر و مشرک دانسته و واجب به قتل و نابودی بداند و دست به کشتار مسلمانان شیعه و سنی می‌زنند ریشه آن در همین تفکر وهابیت است که نمونه‌های آن را در کشورهای همسایه گاهی به نام اسلام دیده ایم که باید برای ما درس و هشدار دهنده باشد تا نگذاریم این فکر در کشور و به خصوص استان ما رواج پیدا کند و این مسئولیت همه مردم و علمای شیعه و اهل سنت است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان تصریح کرد: اکثریت اهل سنت در استان ما حنفی مذهب هستند و در استان‌های دیگر شافعی اما مبانی همه این‌ها با مبانی وهابیت ناسازگار است و سابقه اهل سنت در این استان همواره بر این بوده که اهل سنت حنفی مذهب محب اهل بیت (ع) بوده‌اند و همراه شیعیان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شرکت و به نذر و نیاز پرداخته و خود نیز این مراسمات را برگزار می‌کردند و لذا همه ما باید در برابر وهابیت موضع بگیریم تا این فکر در کشور و استان ما رواج پیدا نکند تا دچار سرنوشت کشورهایی نشویم که این فکر در آنجا رواج پیدا کرده است.

امام جمعه زاهدان گفت: در دیدار عیدانه روز گذشته میزبان یکی از علمای اهل سنت بودیم که به ایشان نیز تاکید داشتیم باید حواس همه جمع باشد و باید به برخی از علما تذکر بدهند و آن‌ها را نصیحت کنند که به گونه‌ای سخن نگویند که این تفکرات ترویج پیدا کند به عنوان مثال اگر قرار باشد گروهی بگویند بیان یا محمد (ص)، یا علی (ع)، یا زهرا (س)، یا حسین (ع) شرک است و در مقابل نیز گروهی بیان دارد اگر کسی امامت ائمه اطهار (ع) را قبول نداشته باشد کافر است در چنین شرایطی مردم چه نتیجه‌ای خواهند گرفت و یکی به دنبال از بین بردن مشرک و دیگری به دنبال از بین بردن کافر است و چنین چیزی تلاش و خواسته اصلی دشمن است و همه باید در برابر این تفکرات انحرافی موضع بگیرند.

آیت‌الله محامی با اشاره به اوضاع جاری کشور و استان گفت: برای ارزیابی دستاوردهای انقلاب باید نگاهی جامعه داشته و به همه عرصه‌ها توجه و نقاط قوت و ضعف را جمع بندی، معدل گیری و سپس نمره بدهیم البته با این نگاه ما در عرصه‌های مختلف به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت مردم رشد داشته ایم اما تنگناهای ما در برخی عرصه‌ها قابل چشم پوشی نیست از جمله بحث عدالت که طبق بیان مقام معظم رهبری هنوز به عدالت مطلوب جامعه اسلامی نرسیده‌ایم و یکی از مشکلات دیگر اقتصاد است که سختی معیشت مردم قابل انکار نیست خصوصاً در ایامی که قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: متأسفانه با بیانات مقام معظم رهبری در چند ماه گذشته توجهی نشد زیرا ایشان در خصوص کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو و لوازم خانگی نکاتی را بیان فرمودند اما متأسفانه عمل نشد و هر آنچه مسئولان دولتی گفتند گران نشود گران شد و عجیب این جاست که برخی از گرانی‌ها را منکر می‌شوند اما مردم می‌بینند که قیمت اجناسی چند برابر شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: انتظار از رئیس جمهور محترم که با همه توان و دغدغه به صورت شبانه روزی به دنبال حل مشکلات مردم هستند این است که به وزرا و مسئولان خود توصیه کنند کمتر حرف بزنند زیرا مجبور نیستند هر کدام حرف بی ربط بدون مستند بزنند که خلاف آن عمل شود و اگر شایستگی کار دارند در مقام عمل خوب کار کنند.

امام جمعه زاهدان افزود: باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم تدبیر ویژه داشته باشند زیرا روز به روز سفره مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود و مردم ما شایسته این رنج و مشقت نیستند و باید تلاش کرد هر چه بیشتر و بهتر خدمت صادقانه صورت گیرد.

وی گفت: اگر سیاست مشخصی برای پیشرفت اقتصاد وجود دارد رئیس جمهور محترم باید به صورت صادقانه و شفاف برای مردم بیان کند زیرا طبق بیان مقام معظم رهبری اگر واقعیت‌های جامعه برای مردم بیان و تنگناها و مشکلات روشن شود و برنامه‌ای که برای اصلاح اقتصاد جامعه وجود دارد به مردم ارائه شود و مشخص باشد که یک دوره زمانی باید سختی تحمل کنند تا پس از آن آسایش ایجاد شود مردم نیز پای کار انقلاب و کشورشان هستند و سختی‌ها را تحمل خواهند کرد اما شرط آن بیان صادقانه و توزیع مشکلات برای همه مردم است نه اینکه یک طبقه در رفاه کامل و یک طبقه غرق در مشکلات باشند.

آیت‌الله محامی عنوان کرد: اگر قرار است مشکل، محرومیت و محدودیتی وجود داشته باشد باید برای همه باشد نه تنها اقشاری از مردم زیرا در این صورت قابل تحمل خواهد بود.

وی با اشاره به روز جهانی هلال احمر و روز بیماری‌های خاص به تقدیر و تشکر از تلاش‌های جمعیت هلال احمر پرداخت و خواستار افزایش کمک مردم مسئولان و بنیادهای خیریه به بیماران خاص شد.