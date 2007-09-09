به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شیوه های مدیریت زمان در عصر ارتباطات از سوی مرکز همایشهای مجموعه فرهنگی هنری تهران با هدف یاری به اقشار مختلف جامعه در مدیریت زندگی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده، برگزار می شود.

آرمان داوری، سخنران این نشست به طرح موضوعاتی مانند آنالیزعمر یک انسان، آشنایی با چیدمان صحیح امور در بستر زمان، پس انداز زمان در کوران مشغله های شغلی، شناسایی زمانهای پرت و استفاده از آن در راستای دستیابی به اهداف، تقسیم بندی کارها از نظر میزان زمانبندی و آشنایی با جدول ثبت زمان می پردازد .

این نشست روز دوشنبه 19 شهریور از ساعت 17 در خیابان شریعتی، روبروی بهار شیراز، مجموعه فرهنگی هنری تهران( سینما ایران)، برگزار می‌شود.