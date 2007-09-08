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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

کاهش شاخص بورس‌های پررونق جهان

در پایان معاملات هفتگی بورس‌های پررونق جهان، شاخص‌ها پس از دو هفته کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بورس داو جونز ، S&P نیویورک و نزدک آمریکا به ترتیب (83/1)، (39/1) و (18/1) درصد کاهش داشتند.

همچنین بورس‌های کانادا ، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا نیز به ترتیب (07/0)، (31/0) و (12/0) درصد کاهش داشتند.
بر اساس این گزارش، تنها بورس استرالیا با 50/0 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 40/278و6 واحد رسید.

تغییرات شاخص بورس‌های مهم اروپا ، آسیا و استرالیا به شرح زیر است:

نام بورس

تغییرات

شاخص

شاخص اروپا

(15/2)

56/684و3

انگلیس (لندن)

(78/1)

20/191و6

فرانسه

(11/4)

10/430و5

آلمان

(64/2)

63/436و7

اسپانیا

(19/4)

40/873و13

ایتالیا

(91/3)

823و38

هلند

(01/1)

43/517

سوئد

(39/4)

95/159و1

سوییس

(31/2)

13/676و8

ژاپن

(70/2)

16/122و16

هنگ کنگ

(01/0)

61/982و23

استرالیا

50/0

40/278و6

کد مطلب 548323

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