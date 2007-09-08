به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بورس داو جونز ، S&P نیویورک و نزدک آمریکا به ترتیب (83/1)، (39/1) و (18/1) درصد کاهش داشتند.
همچنین بورسهای کانادا ، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا نیز به ترتیب (07/0)، (31/0) و (12/0) درصد کاهش داشتند.
بر اساس این گزارش، تنها بورس استرالیا با 50/0 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 40/278و6 واحد رسید.
تغییرات شاخص بورسهای مهم اروپا ، آسیا و استرالیا به شرح زیر است:
|
نام بورس
|
تغییرات
|
شاخص
|
شاخص اروپا
|
(15/2)
|
56/684و3
|
انگلیس (لندن)
|
(78/1)
|
20/191و6
|
فرانسه
|
(11/4)
|
10/430و5
|
آلمان
|
(64/2)
|
63/436و7
|
اسپانیا
|
(19/4)
|
40/873و13
|
ایتالیا
|
(91/3)
|
823و38
|
هلند
|
(01/1)
|
43/517
|
سوئد
|
(39/4)
|
95/159و1
|
سوییس
|
(31/2)
|
13/676و8
|
ژاپن
|
(70/2)
|
16/122و16
|
هنگ کنگ
|
(01/0)
|
61/982و23
|
استرالیا
|
50/0
|
40/278و6
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