به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بورس داو جونز ، S&P نیویورک و نزدک آمریکا به ترتیب (83/1)، (39/1) و (18/1) درصد کاهش داشتند.

همچنین بورس‌های کانادا ، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا نیز به ترتیب (07/0)، (31/0) و (12/0) درصد کاهش داشتند.

بر اساس این گزارش، تنها بورس استرالیا با 50/0 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 40/278و6 واحد رسید.

تغییرات شاخص بورس‌های مهم اروپا ، آسیا و استرالیا به شرح زیر است: