کاهش ۱۷ درصدی تصادفات جرحی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان گیلان، اظهار کرد: با توجه به خروج مسافران از استان گیلان در محورهای خروجی شاهد ترافیک سنگین و پرحجم هستیم.

وی با بیان اینکه محورهای رشت- رودبار در محدوده سراوان به امامزاده هاشم ترافیک سنگین و پرحجم بود، افزود: از ساعت ۸ صبح امروز تا ۲۴ امشب محدودیت‌های ترددی در محورهای خروجی گیلان نیز اعمال شده است.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به خروج ۹۶ هزار خودرو از استان از صبح امروز، گفت: برای تسهیل در تردد خودروها ۲۰ گروه پلیس در محور رشت- رودبار مستقر شدند.

وی همچنین به حوادث رانندگی در تعطیلات اخیر در جاده‌های استان گیلان اشاره و اضافه کرد: از ۱۱ اردیبهشت تا به امروز یک نفر در حوادث جاده‌ای گیلان جان باخته و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده اند.

سرهنگ صفاری با بیان اینکه از آغاز تعطیلات ۳۴۰ هزار خودرو وارد استان شده است، ادامه داد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حوادث فوتی ۹۰ درصد و حوادث جرحی نیز ۱۷ درصد کاهش داشته ایم.