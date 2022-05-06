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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۳۰

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

خراسان شمالی باز هم بدون فوتی کرونا/ ۶۵ بیمار بستری هستند

خراسان شمالی باز هم بدون فوتی کرونا/ ۶۵ بیمار بستری هستند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۶۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت بیماری جان نباخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۶۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون توصیه می‌شود.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5483262

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