فرشید شفیعی برنده سیب زرین براتیسلاوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شفیعی هنرمند تصویرگر که تاکنون با کسب جوایز جهانی و حضور در کاتالوگ های معتبر توانسته موفقیت های زیادی کسب کند این بار گوی سبقت را از دیگر هنرمندان حاضر در دوسالانه براتیسلاوا ربود.

شفیعی در این دوسالانه بین المللی جایزه سیب زرین را برای دو کتاب "پیوند" نوشته فریده خلعتبری و "زربال" نوشته جمال الدین اکرمی به دست آورد. این کتاب ها هر دو از سوی نشر شباویز منتشر شده اند.

در نمایشگاه سال 2007 براتیسلاوا اسلواکی، هدا حدادی - تصویرگر - نیز پلاک زرین نمایشگاه را با دو کتاب "اگر من خلبان بودم" و "باز باران" به دست آورد.

در این نمایشگاه همچنین هفت تصویرگر کتاب کودک و نوجوان دیگر به بخش کاتالوگ راه یافتند که نگین احتسابیان برای تصویرگری "اسم تو چیست دختر کوچولو" نوشته علی اصغر سیدآبادی، "لیسا جمیله" برای تصویرگری کتاب های "من از تو نمی ترسم" و "من هم بازی" سروده فریده خلعتبری، علی نامور برای تصویرگری کتاب "دایره" نوشته فریده خلعتبری و "فرشته و ماه" به قلم مهدی میرکیایی از این جمله اند.

علی بوذری برای تصویرسازی کتاب "سرزمین نیلوفرها" به قلم فریده خلعتبری و "روباه دم بریده" نوشته جمال الدین اکرمی، علی مفاخری برای تصویرگری "وقت خواب کوچولوها" و "گلی و گورخر" نوشته هدا حدادی، امیر شعبانی پور برای تصویرسازی "نگهبان خورشید" اثر لاله جعفری و "رنگین کمانی از کفش" به قلم فاطمه مشهدی رستم و پیمان رحیمی زاده برای تصویرگری کتاب "روزها، دیوها از آدم ها می ترسند" نوشته علی اصغر سیدآبادی دیگر هنرمندان راه یافته به کاتالوگ بودند.