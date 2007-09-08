هیئت داواران جشنواره سراسری داستانهای ایرانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی مظفری عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این تیم متشکل از آقایان علی خدایی، ابوتراب خسروی ، محمد حسن شهسواری و خانمها بلقیس سلیمانی و مهسا محب علی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه جشنواره سراسری داستانهای ایرانی هیئت انتخاب برای گزینش آثار نخواهد داشت گفت : در دوره های گذشته که این جشنواره در گستره استان خراسان برگزار می شد نویسندگانی که آثارشان در مرحله انتخاب اولیه رد شده بود اعتقاد داشتند در صورت مطالعه آثار ارسالی شان توسط هیئت داوران جز نفرات برتر قرار می گرفتند که با هدف جلب رضایت بیشتر شرکت کنندگان در خواست کردیم تا کلیه آثار رسیده به دبیر خانه توسط ایشان مورد بازخوانی و مطالعه قرار گیرد .

مظفری در خصوص تعداد آثار رسیده به دبیر خانه گفت : پس از گذشت 40 روزاز شروع فراخوان 800 داستان کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده که استان اصفهان تا این لحظه بیشترین تعداد شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده است .

دبیر نخستین جشنواره سراسری داستانهای ایرانی آخرین مهلت ارسال آثار را 31 شهریور ماه عنوان کرد و خاطر نشان کرد: داستان نویسان می توانند آثارخود را به دبیر خانه جشنواره به آدرس ، مشهد خیابان صاحب الزمان ( عج )، نبش مولوی شمالی، مجتمع فرهنگی و هنری صاحب الزمان ( عج ) کانون هنرمندان خراسان ارسال کنند یا از طریق سایت جشنواره به آدرس www .dastan-ir.com به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند.