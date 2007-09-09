کارشناسان آتش نشانی 700 مسجد مشهد را بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت ایمنی مساجد و حسینیه ها برای حفظ سلامت شهروندان، کارشناسان سازمان آتش نشانی، رعایت نکات ایمنی به ویژه اصول فنی سیم کشی مساجد را به متولیان آن یاد آور شدند.

جعفری تصریح کرد: نصب سیستم آبرسانی در هر طبقه مساجد، کنترل زنجیر وسائل آویز از جمله پنکه و لوستر، نصب سیستم اعلام حریق اتومات، خاموش کننده کپسول دی اکسید کربن، بازسازی و استفاده از مصالح مرغوب و ایمن در بناهای دارای سقف چوبی و شیروانی از جمله مواردی است که باید در حسینیه های و مساجد مورد توجه متولیان قرار گیرد .

وی با اشاره به 23 ایستگاه آتش نشانی فعال در سطح شهر مشهد خاطر نشان کرد: علاوه بر بازدید اولیه که صورت گرفته تمامی ایستگاه های سطح شهر مشهد موظف شده اند که مساجد تحت پوشش حوزه خود را از لحاظ رعایت نکات ایمنی مورد بازدید مستمر قرار دهند .

