فضاي مناسبي براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و اتريش فراهم شده است

به گزارش خبرنگارمهر ، خاموشي ضمن ابراز خرسندي از سفر رييس جمهور اتريش و هيات عاليرتبه اقتصادي همراه ، با اشاره به وجود فراهم بودن امكانات لازم براي توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي فيمابين حجم مبادلات بازرگاني وهمكاريهاي اقتصادي ايران و اتريش را نسبت به كل روابط بازرگاني ايران باساير كشورهاي اروپايي 5 درصد كل مبادلات ذكر كرد وافزود: چرا اتريش با آن همه تجربه و سابقه درزمينه ايجاد وتوسعه واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط به ويژه درخصوص توليد قطعات خودرو كه در اتحاديه اروپايي سر آمد كليه كشورهاي عضو آن اتحاديه است و با توجه به امكانات زيادي كه درخصوص توليد و مصرف قطعات خودرو در ايران و بازار 350 ميليوني پيرامون وجود دارد ، مشاركت براي سرمايه گذاري و توليد در اين زمينه از قوه به فعل در نيامده است.

خاموشي افزود: امروزه ايران با حركت به سوي اقتصاد آزاد كه در راس سياستها و برنامه ريزيهاي اقتصادي قرار دارد، ورود به سازمان تجارت جهاني، قانون ماليات غير قابل قياس حتي با پيشرفته ترين كشورهاي جهان براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مشاركت در توليد ، قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي و درنهايت برخورددار بودن از منابع و سرمايه و نيروي انساني از يك سو ، دانش فن ، مديريت و تجربه شركتهاي اتريشي، اعم از كوچك و متوسط از سوي ديگر مي تواند و بايد به جايگاهي بالا و تاريخي براي ايجاد همبستگي هر چه بيشتر ايران و اتريش برسد.

رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به حوادث منطقه خاورميانه و به ويژه عراق وافغانستان گفت: ايران دركانون بيشترين نيازهاي ناشي از ضرورت بازسازي سرزمينهاي تازه استقلال يافته قرار دارد كه بيش ازهمه نيازمند بازسازي مي باشد.

خاموشي گفت: دو كشورمي توانند با اصلاح قوانين مالياتي و حمايت از سرمايه گذاري خارجي نياز موجود را ترميم كنند تا ايران و اتريش بتوانند به ويژه به دلايل مشترك مذهبي و فرهنگي ميان عراق و افغانستان سرمايه گذاري مناسبي در ايران كشور ايجاد كنند.

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