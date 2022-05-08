گرد و غبار با استمرار خشکسالی ها در استان مرکزی تشدید می شود

علیرضا محرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پدیده گرد و غبار با استمرار خشکسالی‌ها شدت گرفته اظهار کرد: در داخل استان، حدود ۳ کانون گرد و غبار عمده وجود دارد که با توجه به شدتِ وزش باد فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: دو مورد از این کانون‌های گرد و غبار در شمال شرقی (نزدیک ساوه)، شمال اراک (کویر میقان، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی) و جنوب شرقی (حوالی محلات و خمین) واقع شده‌اند.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره محیط زیست استان مرکزی افزود: در دو سال اخیر، حدود ۴۷۰ هکتار از این کانون‌ها نهال کاری شده است و پیگیر هستیم تا به شرط تامینِ مالی، طرح‌ها را ادامه دهیم و این کانون‌ها را در استان کنترل کنیم.

محرابیان عنوان کرد: کانون‌های گرد و غبارِ خارج از کشور به ویژه در عراق و سوریه در یکی دو سال اخیر فعال شده‌اند به همین دلیل در روزهای اخیر، به شدت تحت تأثیر کانون‌های خارج از کشور بوده‌ایم.

وی یادآور شد: امسال تقریباً در نیمی از روزها با پدیده گرد و غبار مواجه بوده‌ایم، به طوری که شاخص کیفیت هوا در وضع ناسالم قرار گرفته است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره محیط زیست استان مرکزی گفت: وزش باد و خیزش گرد و خاک تا یکشنبه ادامه دارد و متأسفانه، کانون خارج از کشور هم فعال شده است.

محرابیان با اشاره به اینکه اراک در نیمه دوم سال با پدیده‌های انسان ساختِ آلودگی (صنایع، ناوگان حمل و نقل و نیروگاه) و در نیمه اول سال هم با گرد و غبار مواجه است، تاکید کرد: باید به سازگاری با شرایط موجود توجه شود؛ چراکه این موضوع، علاوه بر استان و ایران، بخش‌هایی از کشورهای خاورمیانه و اروپا را درگیر کرده است.

وی مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تخریب مناطقِ مستعدِ فرسایشِ بادی را از جمله راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار دانست و گفت: بیماران تنفسی، عروقی و قلبی، تا حد امکان در محیط‌های باز قرار نگیرند و در صورتِ اجبار به خروج از خانه، حتماً ماسک بزنند.