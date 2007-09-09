صرفه جویی مصرف بنزین در یزد به 123 هزار لیتر در روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد ، مدیر کل دفتر فنی استانداری یزد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سهمیه بندی سوخت تاکنون بالغ بر هشت میلیون و 494 هزار لیتر در مصرف بنزین استان صرفه جوئی شده است .

مهدی سالاری نقش اجرایی استان در ارتباط با بحث سوخت را یادآور شد و افزود: یزد در مقایسه با سایر استان های کشور به دلیل اطلاع رسانی مناسب مشکل خاصی نداشت و تا کنون از 174 هزار و 52 عدد کارت هوشمند سوخت خودرو که وارد استان یزد شده است تعداد 159 هزار و 207 کارت توزیع شده و 473 کارت در شرف توزیع می باشد .

وی ادامه داد : 11 هزار و 603 کارت سوخت به دلایل متعدد از جمله فرسودگی خودرو عودت داده شده و مابقی کارت ها به دلیل اشتباه بودن آدرس در پست معطل است .

وی تصریح کرد: تعداد 213 هزار و 160 کارت سوخت موتور سیکلت دراستان یزد توزیع شده است و سه مرکز پستی امام خمینی ، شریعتی و قاسم آباد خدمات ویژه را در ارتباط با طرح سهمیه بندی سوخت ارائه می دهند .

سالاری گفت: همزمان با اجرای طرح بخشی از مشاغل مردمی و دولتی دراستان که با مشکل کمبود سوخت مواجه بودند شناسایی و برای افزایش سهمیه از طریق سایت تبصره 13 معرفی شدند .

وی افزود: در بخش دولتی خودروهایی که در مصرف سوخت مشکل داشتند در سایت تبصره 13 ثبت نام و قرار شد سهمیه خودروهای عملیاتی از 10 به 20 لیتر ، خودروهای استیجاری بخش دولتی علاوه بر سهمیه سه لیتری که داشتند 10 لیتر به سهمیه آن ها اضافه شود، همچنین موتور سیکلت هایی که کار خدماتی انجام می دهند از 1 به 2 لیتر و سهمیه آمبولانس ها به 25لیتر افزایش یابد .

مدیر کل دفتر فنی استانداری گفت : برای کسانی که کارتشان مفقود شده به محض باطل شدن کارت، سهمیه در اختیارشان قرار می گیرد و در این خصوص روزانه بالغ بر 16000 لیتر سهمیه برای استان منظور شده است .

سالاری با اشاره به تاثیر اجرای طرح سهمیه بندی سوخت درکاهش خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات اظهار داشت : درتیرماه و مرداد ماه امسال تصادفات سطح استان به ترتیب 5/5% و 2/18% کاهش پیدا کرده است .