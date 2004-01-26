اردن خواستار محكوميت عمليات شهادت طلبانه از سوي كشورهاي عربي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي يديعوت آهارونوت، مروان معشر ازكشورهاي عربي خواست همگي درموضعي واحد ضمن مخالفت باعمليات شهادت طلبانه، اين عمليات را از نظر اخلاقي و سياسي مردود اعلام كنند.

مروان معشر گفت: همه كشورهاي عربي بايد موضع قاطعي بر ضد عمليات انتحاري(شهادت طلبانه) فلسطيني ها درداخل اسراييل(مناطق اشغالي 1948) اتخاذ كنند.

وي كه درديدار با گروهي از بازرگان درحاشيه مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس سخن مي گفت، افزود: تاكنون به صراحت نگفتيم كه مخالف عمليات به ويژه عمليات انتحاري (شهادت طلبانه )هستيم ، ما به شهروند اسراييلي تاكنون نگفته ايم كه اين عمليات از نظر اخلاقي و سياسي مردود است.

وي همچنين از كشورهاي عربي خواست طرح هاي صلح خود را به وضوح و صراحت به اسراييلي ها ارائه كنند.

وزيرامورخارجه اردن بدون اشاره به دلايل دست زدن مردم فلسطين به عمليات شهادت طلبانه تنها به اين جمله بسنده كرد كه اسراييل بايد نقشه راه را بر اساس قوانين مرزهاي جنگ 1967 اجرا كند.

مروان معشر هيچ اشاره اي به سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي در ترور فلسطيني ها و تجاوزات روزانه به مناطق فلسطيني نكرد.



