به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر امروز در یک نشست خبری که در محل این شورا تشکیل شد، با اشاره به مطلب فوق افزود: کل بودجه شهرداری در سال 86 ، 2 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که یک هزار و 350 میلیارد تومان آن به بودجه عمرانی اختصاص داشته و در این بین 238 میلیارد تومان نیز به منظور اجرای پروژه های عمرانی فرامنطقه ای بوده است.

وی تعداد پروژهای فرامنطقه ای عمرانی شهرداری را 103 پروژه اعلام کرد و یاد آور شد: این کمیسیون با بازدید از این پروژه ها روند اجرائی آن را مطلوب و مناسب ارزیابی می کند ، ضمن آنکه شهرداری درمورد پروژه های فرا منطقه ای در سال 87 ملزم به ارائه توجیهات مالی ، فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی خواهد بود .

حمزه شکیب در مورد بازدید از پروژه بزرگراه آسیا افزود: طول این بزرگراه 7 کیلومتر است که بزرگراه تهران - شمال را به بزرگراه فتح وصل می کند .این پروژه از منطقه " خرگوش دره " عبور می کند که با توجه به این مسئله باید 1400 درخت قطع شود و به همین دلیل ادامه احداث آن دچار مانع شده است.

وی ادامه داد: نیمی از این درختان قابلیت انتقال دارند و قرار شده است که شهرداری 2 برابر محیط درختان قطع شده را در حوالی این منطقه غرس نماید.

رئیس کمیسیون عمران وتوسعه شورای شهر خاطرنشان کرد: بزرگراه شهید زین الدین و شهید یاسینی نیز در مسیر احداث دچار این مشکل هستند که امیدواریم با تصمیم شورای شهر در این خصوص این موانع بر طرف گردد.

وی در مورد پیشنهاد افزایش بودجه عمرانی شهرداری افزود: در پروژه های عمرانی 10 تا 20 درصد هزینه های غیر قابل پیش بینی وجود دارد که وجود معارض از آن جمله است و پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش 45 درصدی بودجه پروژه های فرامنطقه ای نیز به همین خاطر صورت می گیرد.

حمزه شکیب از رایزنی با صدا و سیما و تربیت بدنی جهت حل مشکل تقاطع سئول ، نیایش و کردستان ، نیایش خبر داد و افزود: 90 درصد عملیات ساخت پل ، تقاطع یادگار و بزرگراه چمران انجام شده است و با حل مشکل معارض این بزرگراه ،عملیات ساخت نیز به زودی به پایان می رسد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر همچنین یاد آور شد: طرح تعریض بزرگراه چمران هم اکنون توسط شهرداری در حال انجام است که با افزایش 1 یا 2 باند به این بزرگراه ظرفیت آن در حدود 30 درصد افزایش می یابد.

وی در مورد پروژه تونل توحید تصریح کرد: 3 گزینه 7/1 ، 3 و 2/2 کیلومتری جهت احداث این تونل مطرح بوده است که این کمیسیون پس از بررسی های کارشناسی گزینه 2/2 کیلومتری با مدت زمان 28 ماه و با هزینه 150 میلیارد تومانی را انتخاب کرده است.

حمزه شکیب افزود: در قسمتی از طول تونل توحید به علت عبور خط 4 مترو ، این تونل در عمق 30 متری و در زیرتونل مترو احداث می شود که این امر نیز به سختی انجام آن افزوده است ولی امیدواریم طبق زمان در نظر گرفته شده به بهره برداری برسد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تصریح کرد: معتقدیم بسیاری از فعالیتهای شهر نظیر حمل و نقل ، ساخت فضای تجاری و ... باید در زیر سطح زمین انجام شود که این امر باعث کاهش آلودگی هوا، بهبود ترافیک و عدم گسترش شهر خواهد شد و در این زمینه این کمیسیون در حال مطالعه و تهیه طرح است.

وی در خصوص بازدید خود از پروژه های توسعه خطوط متروی تهران نیز افزود: روند اجرایی این پروژه ها به خوبی پیش رفته است و در صورت کمک دولت می توانیم ایستگاه های میرداماد و شریعتی - ظفر را تا پایان سال مورد بهره برداری قرار دهیم.

حمزه شکیب بودجه متروی تهران را 250 میلیارد تومان اعلام کرد و یاد آور شد: 400 میلیارد تومان به هزینه های جاری و 210 میلیارد به بودجه عمرانی مترو اختصاص دارد که 120 میلیارد آن توسط شهرداری و مابقی توسط دولت تامین می شود.

وی خط 4 متروی تهران را خطی کلیدی نامید و افزود: این خط از غرب به شرق امتداد دارد و از اکتابان تا شمال میدان کلاهدوز را در بر می گیرد.

عضو شورای شهر همچنین یاد آور شد: فعالیت های شهرداری در خصوص جمع آوری آبهای زیر زمینی بسیار چشمگیر است و تا بحال 290 کیلومتر کانال از مجموع 350 کیلومتر کانال پیش بینی شده در شهر احداث شده است که می تواند در صورت بازیافت آبها جهت استفاده مناطق جنوبی مطلوب واقع شود.