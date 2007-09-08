به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی ریاست جمهوری با اعلام این خبر افزود: خبرنگاران، گزارشگران و عکاسان و فیلمبرداران خبرگزاری ها، روزنامه ها و صدا و سیما در سومین سفر برای بازدید از طرح های مصوبات استانی، به استان ایلام می روند تا علاوه بر آگاهی از چگونگی اجرا و عملیاتی شدن این طرح ها، با مردم و مسئولان محلی و استانی دیدار و گفتگو کنند.

مرتضی داد خواه گفت: در سفر گذشته، خبرنگاران از طرح های مصوب استان های سیستان و بلوچستان و زنجان، بازدید و مشاهدات عینی خود را اطلاع رسانی کردند.

وی با بیان اینکه انتخاب استانها برای اعزام خبرنگاران دارای معیارهای متعدد و با توجه به درخواست اصحاب رسانه است، اظهار داشت: خبرنگاران با سفر به شهرستان های مختلف استان از میزان اجرایی شدن طرح ها و نظرات مردم گزارش و خبر تهیه کرده و اطلاع رسانی می کنند.