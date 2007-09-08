تنها 42 درصد فضاهای آموزشی کشور دارای نمازخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شاهین نوش آبادی پیش از ظهر امروز در اولین همایش مدیران آموزشی ناحیه سه شهرستان کرج در سال تحصیلی 87-86 اظهار داشت: استاندارد فضای نمازخانه برای هر نفر در ایران 50 سانتیمتر مربع تعریف شده است که این فضا در سراسر ایران به 21 سانتیمترمربع می رسد و این میزان برای کرج به 10 سانتیمتر مربع برای هر نفر می رسد.

وی افزود: مهمترین مساله در امر نماز مدارس، روش جذب دانش آموزان به این فریضه است و اساسی ترین مولفه در این مسیر نحوه برخورد مدیر و اخلاص دست اندرکاران این امر در مدارس است.

این مسئول خاطر نشان کرد: خلاقیت و راهکارهای نوینی که از سوی مسئولان آموزشی مدرسه با به کارگیری نظرات کلیه کادر آموزشی مدرسه مطرح می شود می تواند در این زمینه راهگشا باشد و علاوه بر آن برقرای عدالت در محیط مدرسه و ایجاد محیطی سرشار از گذشت، آرامش، عدالت و کرامت در مدرسه خود می تواند دانش آموزان را به این سمت سوق دهد.

نوش آبادی بر برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مدارس تاکید کرد و یادآور شد: دوره راهنمایی و در برخی موارد در دبیرستان دوره تشکیک در اصول اعتقادی است و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید برجسته برای پاسخگویی به پرسش ها و شبهات دینی افراد می تواند موثر باشد.

وی عامل دوم جذب دانش آموزان را وجود نمازخانه ای شکیل، مرتب و تمیز دانست و یادآور شد: فضایی که در آن نماز برگزار می شود باید فضایی مناسب تر از بقیه فضاها باشد در حالی که با توجه به مجهز بودن تنها نیمی از مدارس به امکانات نمازخانه ای و عدم امکان تامین آن در مدت کوتاه باید به زمینه های دیگر آن پرداخت.

این مسئول متذکر شد: دعوت دانش آموزان به نماز بدون پرداختن به نیازهای روانی خود، اجتماع اطراف و شرایط درون و بیرون مدرسه، باعث می شود زیباترین روش های تربیتی خدا از بین برود.

نوش آبادی عنوان کرد: در سال جاری در آموزش و پرورش سال نماز نامگذاری شده است که نماز خود نماد اتحاد ملی و انسجام اسلامی است و در این خصوص باید از نظرات کلیه همکاران استفاده کرد.