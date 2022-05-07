آغاز «لیگ پیاده روی ایرانیان» از پایتخت گل کشور و مشارکت ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، همایش ملی پیاده روی ایرانیان با برگزاری ۷ رویداد مد نظر سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی و انجمن پیاده روی فدراسیون ورزشهای همگانی آغاز به کار کرد.

در هفته نخست استان های مرکزی، البرز، یزد، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، گلستان و گیلان همایش پیاده روی لیگ ایرانیان را برگزار کردند.

افتتاحیه این لیگ روز ۱۶ اردیبهشت در شهرستان محلات استان مرکزی پایتخت گل ایران برگزار شد. این همایش از میدان چنار آغاز و تا بوستان سرچشمه ادامه داشت. در خلال مسیر غرفه های متنوع ورزشی، رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی را به علاقمندان معرفی می کردند.

همچنین در ادامه این رویداد همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان زرقان استان فارس با حضور ۷۰۰۰ نفری علاقمندان به پیاده روی و ورزش های همگانی از بوستان مهر تا پارک آزادگان برگزار شد که در پایان پس از قرعه کشی جوایز ارزنده ای به شرکت کنندگان اهدا شد.

همزمان با رویدادهای فوق همایش پیاده روی گیلان در شهر آستارا در ارتفاعات روستای شونداچولا برگزار شد و شرکت کنندگان در این رویداد مسیر ۳ کیلومتری را طی نموده و در طول مسیر به پاک ورزی و زدودن ماسک و زباله های دیگر از طبیعت مشغول بودند.

استان البرز از جمله استان هایی بود که در هفته نخست مشارکت داشت. این برنامه از بلوار سردار سلیمانی آغاز و تا پارک آزادگان غرب کرج محمدشهر ادامه داشت.

در ادامه استان کهگیلویه و بویر احمد با وجود اینکه در جدول هفته نخست قرار نداشت اقدام به برگزاری دو رویداد به صورت همزمان نمود، نخستین رویداد در شهرستان لنده با مشارکت بیش از ۸۰۰ نفر و دومین رویداد در شهرستان دهدشت با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر برگزار شد که در پایان هر رویداد جوایز نفیسی به مشارکت کنندگان اهدا شد.

علاوه بر برنامه های ذکر شده همایش پیاده روی در یزد و استان گلستان برگزار شد و استان های زنجان و تهران به دلیل وضع نامطلوب جوی موفق به برگزاری رویداد نشدند.