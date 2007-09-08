عربستان از دخالت در امور داخلی پاکستان اجتناب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سعد حریری"، فرزند نخست وزیر اسبق لبنان و "مقرن بن عبدالعزیز" ، رئیس سازمان اطلاعات کل عربستان سعودی امروز در کنفرانسی خبری در اسلام آباد - پایتخت پاکستان- از نواز شریف خواستند به توافق خود با "پرویز مشرف" احترام گذارد و از بازگشت به کشور منصرف شود.

حریری پس از دیدار با مشرف در این کنفرانس خبری گفت: نواز شریف باید به تعهد خود پایبند بماند. این توافق برای تسهیل و اطمینان از ثبات پاکستان منعقد شد.

شاهزاده عبدالعزیز نیز اظهار داشت : ما امیدواریم نواز شریف به خاطر منافع ملی پاکستان، به شروط توافق عمل کند.

حریری صبح امروز به دنبال دیدار با شریف در لندن، وارد پاکستان شده است.

پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای بدون خونریزی، دولت نواز شریف را سرنگون کرد و وی را به زندان انداخت. سپس در سال 2000 با انعقاد توافقی با وی مبنی بر عدم بازگشت به کشور برای 10 سال، او را به خارج از کشور تبعید کرد. مشرف پیشتر بارها گفته درصورت بازگشت شریف وی را بازداشت خواهد کرد.

اما حزب نواز شریف به نام مسلم لیگ- نواز با رد درخواست سعد حریری و شاهزاده عبدالعزیز، آن را دخالت خارجی توصیف و بر بازگشت وی به کشور در روز دوشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با وجود تهدیدهای مشرف تاکید کرد



. "سرانجیم خان"، معاون حزب مسلم لیگ- نواز در اشاره به سخنان رئیس سازمان اطلاعات کل عربستان و رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان گفت: ما کشوری مستقل هستیم و هیچ کس نباید در امورداخلی ما دخالت کند.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پاکستان اواخر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.