انجمن مخترعین و مبتکرین باید در مازندران تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد پیش از ظهر شنبه در دیدار اعضای انجمن مخترعین و مبتکرین مازندران در سازمان صنایع و معادن استان افزود: عدم اطلاع رسانی مناسب و مطلوب باعث شده تا انجمن مذکور در استان به صورت جامع شناخته نشود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان آمادگی کامل دارد تا با حمایت های مختلف از انجمن مخترعین و مبتکرین حمایت کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران یادآور شد: با وجود توسعه پایدار در صنعت شاهد پویائی انجمن مخترعین و مبتکرین خواهیم بود.

رئیس انجمن مخترعین و مبتکرین مازندران نیز در سخنانی با اشاره به ثبت 115 مورد اختراع توسط مخترعین استان گفت: 83 مخترع در استان فعالیت دارند.

دلاور قاسمی افزود: مکان مناسب جهت استقرار انجمن به عنوان پایگاه ثابت، مساعدت مالی جهت نمونه سازی، تخصیص وام کم بهره جهت تولید انبوه، تقسیط بلند مدت اراضی شهرکهای صنعتی به مخترعین برای احداث کارخانه از جمله انتظارات و مشکلات مخترعین استان است.

وی تولید ماوس و چراغ راهنمای گویا برای نابینایان، ساخت دستگاه مولد بخار جهت خشک نمودن خاک، ساخت شیر ضد برفک یخچال و سایر لوازم سردکننده، ساخت ماشین جداکننده تخم کدو و ساخت آیئنه ضد بخار را از عمده اختراعات مخترعین استان در سال جاری برشمرد.