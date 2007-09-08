دو هزار گواهی‌ نامه آموزش قرآن در خراسان جنوبی صادر شد

حجت الاسلام مجتبی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تصریح کرد: در هفته گذشته، آزمون های شفاهی طرح نهضت قرآن آموزی توسط کارشناسان و ممتحنین مجاز دارالقرآن الکریم استان در 210 کلاس طرح نهضت قرآن آموزی برگزار شد.
به گفته وی، برای اعطا گواهی نامه به متعلمان طرح قرآن آموزی در آزمون شفاهی از ممتحنین اعزامی از دارالقرآن الکریم استان در بسیاری از کلاس ها استفاده شد.
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، همچنین از اهدای دوره تفسیر نسیم حیات در جهت تأمین متون آموزشی به برخی از جلسات دائمی قرآن خبر داد.
حیدری در پایان خاطر نشان کرد: امسال در آستانه ماه مبارک رمضان به 20 جلسه قرآنی دائمی که در طی سال به طور مستمر و هفتگی برگزار می شود و دارای کد شناسایی باشد، یک دوره تفسیر نسیم حیات اهدا می شود.
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