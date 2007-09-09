آمریکا باید بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند / NPT باید بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"ربکا گریفین"( Rebecca Griffin ) درگفتگو با خبرنگار مهر درباره استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با موضوع هسته ای کشورهای مختلف از جمله ایران که عضو ان پی تی (معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) است و رژیم صهیونیستی که این معاهده را امضا نکرده است، گفت:" رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای باید بهبود یابد که این امر مستلزم بررسی بسیاری از استانداردهای دوگانه موجود درآن است."

رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای باید بهبود یابد که این امر مستلزم بررسی بسیاری از استانداردهای دوگانه موجود درآن است.

وی افزود:"به طور مثال آمریکا برای کاهش ذخایر هسته ای خود آنگونه که در ان پی تی آمده با حسن نیت مذاکره نکرده است. درواقع دولت بوش به دنبال برنامه ای با نام "کلاهکهای جایگزین قابل اطمینان" است که یک سلاح هسته ای جدید به شمار می رود."

گریفین تصریح کرد:" آمریکا باید در تلاشهای جهانی درجهت کاهش سلاح های هسته ای نقش رهبری را ایفا کند نه اینکه سلاح های جدید را توسعه دهد و همچنین همزمان باید کشورهای دیگر را هم تشویق کند تا این کار را انجام ندهند. گام مهم دیگر هم در این مرحله توافق در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای است. هیچ کشوری از جمله آمریکا، ایران و اسرائیل نباید سلاحهای هسته ای را توسعه دهند."

قطعا دیپلماسی است که بهترین گزینه برای حل تنشهای آمریکا با ایران به شمار می رود.

مدیر سیاسی مرکز اقدام صلح غرب، درباره بهترین گزینه برای حل موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: قطعا دیپلماسی است که بهترین گزینه برای حل تنشهای آمریکا با ایران به شمار می رود. اقدام نظامی، غیراخلاقی و بی تاثیر خواهد بود و به رابطه سخت در حال حاضر بین دو کشورآسیب وارد خواهد کرد.

به عقیده گریفین، آمریکا باید با ایران بدون پیش شرط مذاکره کند و مسائل متعددی می تواند روی میز قرار بگیرد از جمله ضمانتهای امنیتی،عادی سازی روابط دیپلماتیک ، فناوری هسته ای و حمایت از تروریسم.

گریفین در پایان خاطر نشان کرد:" رهبری جسورانه،عملی و دیپلماتیک در گذشته موفقیت آمیز بوده و تنها راه پایدار برای حرکت به سوی جلو با ایران است."

وی پیش از این نیز در نامه ای به روزنامه واشنگتن پست، خواستار گفتگوی بدون قید و شرط آمریکا با ایران شده بود.