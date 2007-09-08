واحد مشاوره و معاضدت قضایی دادگستری کرج راه اندازی شد

رئیس حوزه قضایی دادگستری شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوق هستند و نفس انسان بودن کرامت را به همراه دارد به همین دلیل حقوق آنان باید رعایت شود و مردم باید خیالشان راحت باشد که فرزندانشان در دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می کنند که عدالت حرف اول را بزند.

سید محمد میرشفیعی افزود: به منظور تحقق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولین ارشد قضایی در میان مردم و برگزاری دیدارهای مردمی، دیدارهای مردمی در دادگستری شهرستان کرج به سه روز افزایش یافته است و شهروندان می توانند در روزهای فرد به اتاق ریاست مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دادگستری از تمام ظرفیت ها جهت تامین امنیت و برخورد قانون با متخلفان استفاده می شود و با توجه به اینکه نگاه امسال به ارتقای رضایت مندی از دستگاه قضاییه است امید می رود به این هدف برسیم.

این مسئول ادامه داد: واحد مشاوره و معاضدت قضایی به صورت تلفنی آمادگی راهنمایی و پاسخگویی به ارباب رجوعان را دارد و شهروندان می توان در مواقع نیاز با شماره تلفن 2531111 تماس بگیرند.

شفیعی عنوان کرد: روابط عمومی دادگستری نیز باید با ارائه برنامه های جدید و در راستای معرفی عملکرد دادگستری و خدمات رسانی بهینه به شهروندان نگاه علمی و کارشناسی داشته باشد.