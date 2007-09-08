کاهش مرگ و میر بر اثر سوانح و حوادث در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا علیمحمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در ماه گذشته 167 نفر بر اثر سوانح و حوادث در مشهد فوت نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 نفر کاهش داشته است .

وی افزود: خوشبختانه مرگ و میر نوزادان و سقط جنین در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته 37 درصد کاهش داشته است .

علیمحمدی در مقابل از افزایش 20 درصدی مرگ و میر بر اثر بیماریهای تنفس در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد .

وی خاطرنشان کرد: اگر چه متوسط آمار مرگ و میر در ماههای آغازین سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش کمی داشته اما در مرداد ماه امسال هزار و 280 مرگ در مشهد به ثبت رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته سه درصد کاهش نشان می دهد .

علیمحمدی عنوان کرد: ازآغاز سال جاری 23 نفر مشهدی بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 16 نفر در سدها و استخرهای مشهد و هفت نفر دیگر در دریای خزر و خلیج فارس غرق شده اند .

وی گفت : از آمار مذکور 18 نفر مرد و پنج نفر زن بوده و اکثریت این افراد جوان و نوجوان هستند.

وی در پایان گفت : خوشبختانه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و امیدواریم با رعایت اصول ایمنی شاهد اینگونه حوادث نباشیم .

