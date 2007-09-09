آغاز مراحل فنی "استشهادی برای خدا"

به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری "استشهادی برای خدا" هم اکنون توسط محمد حقیقی در استودیو سبحان فیلم آغاز شده و بهنام ابطحی نیز ساخت موسیقی آن را به طور همزمان بر عهد دارد. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می شود.

"استشهادی برای خدا" پنجمین فیلم بلند سینمایی امینی درباره بازگشت مردی بعد از بیست سال به زادگاهش است تا همسر سابقش را پیدا کند و این سرآغاز اتفاقات بعدی است. جمشید هاشم پور، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، سروناز مستوفی و هاله گرجی بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه "استشهادی برای خدا" را تنابنده و امینی نوشته اند و محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید هاشمی مدیر تولید، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس و بابک شعاعی طراح چهره پردازی فیلم هستند. حاجی میری با مشارکت سازمان سینمایی سبحان فیلم "استشهادی برای خدا" را تولید کرده اند.