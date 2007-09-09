  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

آغاز مراحل فنی "استشهادی برای خدا"

آغاز مراحل فنی "استشهادی برای خدا"

مراحل اولیه صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم سینمایی "استشهادی برای خدا" به کارگردانی علیرضا امینی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری "استشهادی برای خدا" هم اکنون توسط محمد حقیقی در استودیو سبحان فیلم آغاز شده و بهنام ابطحی نیز ساخت موسیقی آن را به طور همزمان بر عهد دارد. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می شود.

"استشهادی برای خدا" پنجمین فیلم بلند سینمایی امینی درباره بازگشت مردی بعد از بیست سال به زادگاهش است تا همسر سابقش را پیدا کند و این سرآغاز اتفاقات بعدی است. جمشید هاشم پور، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، سروناز مستوفی و هاله گرجی بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه "استشهادی برای خدا" را تنابنده و امینی نوشته اند و محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید هاشمی مدیر تولید، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس و بابک شعاعی طراح چهره پردازی فیلم هستند. حاجی میری با مشارکت سازمان سینمایی سبحان فیلم "استشهادی برای خدا" را تولید کرده اند.

کد مطلب 548416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها