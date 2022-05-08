خسارت ۵۷۰۵ میلیارد ریالی کاهش دما به بخش کشاورزی استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان اسدی یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری به علت افت دما شاهد بروز خسارت ناشی از این تغییرات دمایی، به بخش کشاورزی استان بوده ایم، اظهار کرد: این خسارت در سطح ۲۱ هزار و ۸۹۰ هکتار از اراضی استان حادث شده است.

وی ادامه داد: بالغ بر ۹ هزار و ۳۹۶ هکتار از این سطح شامل اراضی زراعی و ۱۲ هزار و ۴۹۴ هکتار از این سرمازدگی در باغ‌های استان اتفاق افتاده است.

سرپرست مدیریت بحران و کاهش خطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به وضعیت بیمه‌های محصولات کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۱۷۵ هزار و ۹۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان بیمه شده است.