اظهارات كساني كه مخالف ارايه طرح سه فوريتي به مجمع تشخيص هستند، دقيق نيست

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: بايد اين طرح روال قانوني خود را به طور كامل طي كند .

موسوي تاكيد كرد: به طور قطع شوراي نگهبان زيربار اين مساله نخواهد رفت. مجلس هم بدون شك احساس مي كند كه در اين مساله بايد با رعايت احتياط حركت كرده و نشان بدهد كه همان نظر امام كه مجلس در راس امور است، واقعيت دارد.

عضو كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: نقش مجمع تشخيص مصلحت در اين مقطع بسيار پررنگ مي شود. مجلس بدون شك بر مصوبه خود اصرار خواهد كرد و مجمع تشخيص مصلحت نشان خواهد داد كه مصالح نظام را بر هر چيز ديگري مقدم مي دارد و مسايل جناحي و سياسي مطرح نيست.

وي از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست با برداشت صحيح از مسايل روز و بدون فوت وقت عمل كند ، تنها 25 روز تا برگزاري انتخابات باقي است، اگر بنا باشد يك روز هم مجمع موضوع را به دست فراموشي بسپارد خاصيت اين طرح از بين مي رود.

وي افزود: شجاعت، دقت، درايت و مصلحت شناسي همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند گره بزرگي را از كار باز كند.

عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد: طرح سه فوريتي براي مسايل حادي كه در كشور پيش مي آيد ارايه مي شود. سه فوريت براي اين است كه مسايل حاد كشور را حل كند و اكنون نيز ترديدي نداريم كه يكي از حساس ترين روزهاي تاريخ بعد از انقلاب را پشت سر مي گذاريم.

وي تاكيد كرد: شوراي نگهبان با اصرار بر مواضع خود به زعم ما فرموده هاي رهبري را نيز به نفع خود توجيه كرده و به آنها ترتيب اثر نداده است و از طرف ديگر رئيس جمهور و رئيس مجلس با درك صحيح از مسايل روز متوجه خطر بزرگي شدند و مساعي خود را به كار انداختند تا اين جريان را حل كنند اما دستشان به جايي نرسيد و نتيجه نگرفته اند.

موسوي با تاكيد بر اينكه چاره اي جز اين نيست كه از طريق طرح سه فوريتي به موضوع جنبه قانوني بدهيم، گفت: آقايان اين شعار را مي دهند و مي گويند كارها بايد از مجاري قانوني طي شود اين سه فوريتي همان مجاري قانوني است.

موسوي در ارتباط با چگونگي انجام كار كارشناسي بر روي اين طرح اظهار داشت: كساني كه قانون اساسي را تدوين كرده اند، فهميده اند كه روزي ممكن است اتفاقي بيفتد كه به راه حل آني نياز شود، براي همين اجازه ارايه طرح ضربتي را داده اند و عقلاي قوم در مجالس گذشته نيز آئين نامه داخلي مجلس را تدوين كرده اند و به اين مساله نيز توجه داشته اند كه طرحها نياز به كار كارشناسي دارد، اما مسايل فوري و اورژانسي نيز براي ادامه حيات سياسي يك كشور لازم است.