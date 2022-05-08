۱۸۹۰ واحد مسکن مهر در طرح نهضت ملی استفاده خواهد شد

قاسم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل آینده باید امنیت مسکن داشته باشند و این وظیفه ما را دو چندان خواهد کرد زیرا باید تلاش را چند برابر کنیم که در تمامی جبهههای نهضت ملی مسکن، استان برتر باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: امروزه واقعیت بسیار مهم بحث مسکن این است که مردم مسکن میخواهند لذا موضوع نهضت ملی مسکن در دستور کار کشور قرار دارد.
وی از تبدیل شدن هزار و ۸۹۰ واحد از پروژههای نیمه تمام فاقد متقاضی مسکن مهر استان به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
قاسمی بیان داشت: در بحث واگذاری زمین به گروههای ساخت، با ۱۱۷ نفر از متقاضیان در حال انعقاد قرارداد هستیم که نیاز است فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که تأمین زمین صورت گرفته است، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان متولی کار به زودی فعالیت را شروع خواهد کرد.
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