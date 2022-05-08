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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۳۶

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی:

۱۸۹۰ واحد مسکن مهر در طرح نهضت ملی استفاده خواهد شد

۱۸۹۰ واحد مسکن مهر در طرح نهضت ملی استفاده خواهد شد

بجنورد- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تبدیل هزار و ۸۹۰ واحد از پروژه های نیمه تمام فاقد متقاضی مسکن مهر استان به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

قاسم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل آینده باید امنیت مسکن داشته باشند و این وظیفه ما را دو چندان خواهد کرد زیرا باید تلاش را چند برابر کنیم که در تمامی جبهه‌های نهضت ملی مسکن، استان برتر باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: امروزه واقعیت بسیار مهم بحث مسکن این است که مردم مسکن می‌خواهند لذا موضوع نهضت ملی مسکن در دستور کار کشور قرار دارد.

وی از تبدیل شدن هزار و ۸۹۰ واحد از پروژه‌های نیمه تمام فاقد متقاضی مسکن مهر استان به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

قاسمی بیان داشت: در بحث واگذاری زمین به گروه‌های ساخت، با ۱۱۷ نفر از متقاضیان در حال انعقاد قرارداد هستیم که نیاز است فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که تأمین زمین صورت گرفته است، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان متولی کار به زودی فعالیت را شروع خواهد کرد.

کد مطلب 5484206

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