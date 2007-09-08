اسماعیلی مدیر مرکز هنرهای نمایشی بنیاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر دفاع مقدس اعلام کرد به پیشنهاد معاون هنری و تائید رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سعید اسماعیلی به عنوان مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی معرفی شد. پیشتر مهدی متوسلی عهده‌دار این سمت بود.

در حکم انتصاب وی ابراز امیدواری شده تا با رویکردی نو و با اتکا به دیدگاهها و اندیشه‌های دلسوزانه عرصه هنر دفاع مقدس گام‌هایی موثر و ارزشمند در راه اعتلاء فرهنگ و هنر ناب و ماندگار انقلاب اسلامی برداشته شود. دوازدهمین جشنواره سراسری دفاع مقدس 20 شهریورماه در سنندج به پایان می‌رسد.