۷۲۶ تن روغن خوراکی به استان ایلام اختصاص یافت

آذرنوش عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در تامین کالاهای اساسی در استان مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در ارتباط با بحث تثبیت قیمت و عرضه روغن، ۷۲۶ تن روغن خوراکی در حال حمل به استان است و طی هفته آینده بین فروشگاه‌های استان و سوپرمارکت‌ها توزیع خواهد شد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده ماکارونی با قیمت قبل کماکان در سطح فروشگاه‌های استان وجود دارد.

عموزاده بیان کرد: قیمت نان نسبت به سال گذشته نیز هیچ گونه افزایشی داده نخواهد شد و با همان نرخ‌های گذشته اعمال خواهد شد.