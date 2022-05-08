۷۲۶ تن روغن خوراکی به استان ایلام اختصاص یافت

آذرنوش عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در تامین کالاهای اساسی در استان مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: در ارتباط با بحث تثبیت قیمت و عرضه روغن، ۷۲۶ تن روغن خوراکی در حال حمل به استان است و طی هفته آینده بین فروشگاههای استان و سوپرمارکتها توزیع خواهد شد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده ماکارونی با قیمت قبل کماکان در سطح فروشگاههای استان وجود دارد.
عموزاده بیان کرد: قیمت نان نسبت به سال گذشته نیز هیچ گونه افزایشی داده نخواهد شد و با همان نرخهای گذشته اعمال خواهد شد.
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