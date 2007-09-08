  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۲

دومین جشنواره "رحمة للعالمین" برگزار می‌شود

دومین جشنواره "رحمة للعالمین" برگزار می‌شود

دومین جشنواره بین‌المللی "رحمة للعالمین" با شرکت بیش از 10 کشور اسلامی 24 تا 31 شهریورماه 86 در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره اعلام کرد، در این جشنواره که با هدف معرفی آداب و رسوم مسلمانان برگزار می شود، بیش از 10 کشور اسلامی یا مسلمان نشین چون سوریه، ترکیه، اندونزی، لبنان، مغرب، کویت، افغانستان، روسیه، نیجریه، فیلیپین و ... شرکت می کنند.

در طول جشنواره هر کشور یک روز به معرفی آداب و رسوم خود در ماه رمضان می پردازد. اجرای موسیقی محلی کشورها و معرفی غذاهایی که معمولاً برای سفره های افطار و سحر آماده  می شود، یکی دیگر از بخش های این جشنواره است.

دومین جشنواره بین المللی "رحمةللعالمین" با محوریت شخصیت پیامبر اعظم (ص) و با تأکید بر شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی 24 تا 31 شهریورماه 86 در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می شود.

کد مطلب 548437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها