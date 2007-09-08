به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره اعلام کرد، در این جشنواره که با هدف معرفی آداب و رسوم مسلمانان برگزار می شود، بیش از 10 کشور اسلامی یا مسلمان نشین چون سوریه، ترکیه، اندونزی، لبنان، مغرب، کویت، افغانستان، روسیه، نیجریه، فیلیپین و ... شرکت می کنند.

در طول جشنواره هر کشور یک روز به معرفی آداب و رسوم خود در ماه رمضان می پردازد. اجرای موسیقی محلی کشورها و معرفی غذاهایی که معمولاً برای سفره های افطار و سحر آماده می شود، یکی دیگر از بخش های این جشنواره است.

دومین جشنواره بین المللی "رحمةللعالمین" با محوریت شخصیت پیامبر اعظم (ص) و با تأکید بر شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی 24 تا 31 شهریورماه 86 در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می شود.