هند بار دیگر بر حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، "پراناب موخرجی" وزیر خارجه هند در دیدار با دکتر "مهدی صفری" معاون آسیا؛ اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع وزیر خارجه ایران گفت که تهران باید در حین اینکه به تعهدات بین المللی خود عمل می کند نباید از بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز محروم شود.

"ناوتج سازنا" سخنگوی وزارت خارجه هند به نقل از وزیر خارجه این کشور گفت : ایران نیاز دارد تا در برنامه هسته ای خود فعالانه و با شفافیت با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری و با این نهاد گفتگو کند.

موخرجی همچنین از ایران خواست که یا بندر چاه بهار را یک بندر آزاد اعلام کند و یا اینکه تعرفه های رقابتی بندرعباس را درست کند.

صفری نیز اعلام کرد که قطعنامه ها و برخی تحریم ها ضد جمهوری اسلامی ؛ روابط کشورها با تهران را کند نکرده و به طورکلی در سطح روابط ایران با سایر کشورها بی تاثیر بوده است.