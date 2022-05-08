اعمال افزایش فوق العاده معلمان بازنشسته در طرح همسان سازی حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی پور صبح یکشنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه و منتخب استانی و شهرستانی آمل در پاسخ به پرسش یکی از بازنشسته‌های فرهنگی گفت: البته اکنون این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و جزئیات آن در حال بررسی است.

وی افزود: صراحتاً وشفاف اعلام کنم، موضوع اصلی در افزایش حقوقی بازنشسته‌های فرهنگیان بحث تأمین مالی ومنابع مشخص برای پرداخت آن است که باید از سوی دولت پیش بینی و مشخص شود.

وی اضافه کرد: قطعاً کمیسیون آموزش و تحقیقات ونیز مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم به طور جدی طرح همسان سازی حقوق همه دستگاه‌های اجرایی را پیگیری خواهد کرد.*

تلاش کمیسیون آموزش مجلس کم کردن حاشیه‌ها بود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری با بیان اینکه تلاش جدی این کمیسیون در دو سال سپری شده از مجلس سیزدهم کم کردن حاشیه‌ها دراین کمیسیون بوده است، گفت: خوشبختانه در طول ۲ سال خدمت در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور تلاش بر این بود که حاشیه نداشته باشیم.

حاجی پوری افزود: در حوزه انتخابیه درشهرستان آمل به هیچ عنوان نه خودم و اطرافیانم اجازه دخالت در انتخاب و عزل و نصب‌ها نخواهم داد.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، به جایگاه مهم و ارزشمند معلمان در امر تعلیم وتربیت نسل آینده کشور در ایران اسلامی اشاره کرد وافزود: مسئولان حاصل کار معلمان هستند و باید در جایگاه تربیتی آنها از پایه و مدارس بسیار کار شود.

حاجی پور یادآورشد: تأثیرگذاری وتاثیرپذیری دانش آموزان از معلمان بیشتر از پدر و مادر هست و از این رو باید احساس مسؤولیت و مسؤولیت پذیری و امیدواری به آینده را در بین دانش آموزان تقویت کنند.