حورا کنسرت برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری، گروه "حورا" در این کنسرت با 50 نوازنده سازهای گیتار، ویلون، ویلون سل، گیتار الکتریک، گیتار باس، پرکاشن، درامز، آکاردئون، کیبورد، سازدهنی، پیانو، تار و کمانچه، قطعاتی از ساخته‌های "اریک کلاپتون"، "جو ساتریانی"، "موتزارت"، "استینگ"، نیما سلامی، شاهد محسنی زنوزی، بهنام برزگر و آرش بهرام در سبک‌های راک کلاسیک، فلامنکو و کلاسیک را اجرا خواهند کرد.

در این کنسرت همچنین قطعاتی از "دسپینا واندی" آهنگساز یونانی با آواز امید سنقری، برای همدردی با حادثه دیدگان آتش سوزی کشور یونان اجرا می شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این کنسرت درساعت و روزهای یاد شده به تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.

