ستار کرمی برادر فیلمبردار آسیب‌دیده در این باره به خبرنگار مهر گفت: "معالجات وی زیر نظر تیم پزشکی چند روزی است به پایان رسیده، اما به دلیل مشکلات مالی قادر به ترخیص مصطفی از بیمارستان نبودیم."

وی در ادامه افزود: "سرانجام امروز با کمک مالی نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت مبلغ مورد نظر را که رقمی حدود 52 میلیون تومان است به حساب بیمارستان واریز خواهد شد و ما می توانیم مصطفی را فردا مرخص کنیم."

ستار کرمی در پایان اوضاع روحی مصطفی را خوب ارزیابی کرد. فیلمبردار جوان سینمای ایران دو ماه پیش حین فیلمبرداری صحنه‌های فیلمی کوتاه در استان گلستان دچار حادثه برق‌گرفتگی شد و دو دست خود و انگشتان هر دو پایش را از دست داد.