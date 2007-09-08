کرمانشاه در رده پنجم المپیاد ورزشی ایرانیان را قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزشی استان کرمانشاه توانست با کسب 16 مدال طلا، 15مدال نقره و 25 مدال برنز و در مجموع 56 مدال در رده پنجم جدول رده بندی نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان قرار گیرد.

سهم کاروان ورزشی مردان استان از این موفقیت کسب 10 مدال طلا، 10 مدال نقره و 16 مدال برنز و سهم کاروان ورزشی بانوان استان کسب شش مدال طلا، پنج مدال نقره و 9 مدال برنز بود.

در جدول رده بندی که 30 استان کشور در آن حضور دارند، استان تهران با کسب 211 مدال، استان اصفهان با کسب 96 مدال، استان مازندران با کسب 55 مدال، استان خراسان رضوی با کسب 70 مدال در رده های اول تا چهارم جدول رده بندی قرار گرفتند.