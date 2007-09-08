به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی جشنواره اعلام کرد، این مسابقه با مشارکت و همیاری استانداری خراسان رضوی و معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد با موضوعاتی چون نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده، نقش بانوان در جامعه و تأثیر آنان در پیروزی و حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس، جایگاه رفیع حقوق زن در اسلام و نقش حجاب و عفاف در سالم سازی جامعه برگزار می شود.

جوایز بخش های مختلف "یاس زرین" به ترتیب عبارتند از تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 15 سکه بهار آزادی به طرح فیلمنامه اول سینمایی، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 10 سکه بهار آزادی به طرح فیلمنامه دوم سینمایی و تندیس جشنواره، لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی به طرح فیلمنامه سوم سینمایی. به نفرات اول تا سوم فیلمنامه های برتر بخش کوتاه هم به ترتیب تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10 سکه بهار آزادی، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 7 سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره، لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده است.

فیلمنامه نویسان باید آثار خود را حداقل در پنج صفحه و حداکثر در 10 صفحه در بخش طرح فیلمنامه سینمایی و فیلمنامه کامل با حداکثر زمان 30 دقیقه در بخش فیلمنامه های کوتاه تا تاریخ 15 آبان ماه 86 به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهار شمالی، نبش خیابان شهید جواد کارگر، ساختمان 203، طبقه سوم، واحد 9 ارسال نمایند.

سومین جشنواره سراسری فیلم "کوثر" به همت ستاد آیه های ایثار و تلاش، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد و استانداری خراسان رضوی آذرماه 86 در شهرهای تهران و مشهد برگزار می شود.