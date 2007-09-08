معیشت اصل اول مجلس هشتم است/ مانیفست فرهنگی اعتمادملی تدوین شد

محمد رضا خباز، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: وقتی فقر، ناداری و مستمندی بر مردم حاکم شود همنطوری که بسیاری از بزرگان دینی ما گفته اند، حرف دینی، انقلابی وارزشی در میان آنها اثری ندارد لذا اولویت مجلس هشتمی ها باید رسیدگی به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم باشد.

به گفته وی اصل مهم دیگری که باید نمایندگان مجلس هشتم به آن بپردازند، رسیدگی به امور فرهنگی است چرا رهبر معظم انفلاب نیز بر رسیدگی به وضعیت مطلوب فرهنگی در کشور تاکید دارند.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: چون مجلس شورای اسلامی بعد از پیروزی انقلاب چندین دوره بین احزاب مختلف گشته است و با توجه به اینکه مردم به بلوغ خاص سیاسی رسیده اند، به نظر می آید که در مجلس آتی افرادی معتدل و خدوم را انتخاب کنند، نه اینکه بار دیگر برخی غوغا سالاران را به نمایندگی بپذیرند.

وی در خصوص فعالیت های انتخاباتی حزب اعتماد ملی نیز گفت: مهمترین فعالیت کنونی حزب آماده کردن یک مانیفست انتخاباتی از سوی دفاتر مختلف است که در این باره تاکنون دفتر امور فرهنگی اعتماد ملی موفق به تدوین مانیفست فرهنگی حزب شده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: دفاتر سیاسی، اقتصادی، انتخاباتی و استانی اعتماد ملی نیز در حال تدوین این برنامه هستند تا درنهایت بهترین وضعیت مطلوب و ماندگار را برای کشور به عنوان یک منشور تهیه و تدوین کنند.

خباز در پایان خاطرنشان کرد: حزب اعتماد ملی برنامه های خود را با روشنگری تمام برای شرایطی که اکثریت کاندیداهای حزب به مجلس راه پیدا کنند، تهیه کرده است و برای انجام کارها به صورت جزیی سعی کرده که برنامه ای هماهنگ و قابل اجرا داشته باشد.