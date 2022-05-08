۱۰۰ هزار معلم جدید با طرح رتبه بندی جذب می شوند

رضا حاجی پور درحاشیه آئین تجلیل از معلمان نمونه و منتخب استانی و شهرستانی آمل درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد شامل معلمان حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، پیش دبستانی، خدمات خدمتی‌ها و نیروهای مدارس غیرانتفاعی و برون سپاری می‌شود.

وی افزود: در راستای اجرای طرح رتبه بندی معلمان، شمار زیادی از معلمان به سن بازنشستگی خدمتی می رسند و از گردونه فعالیت درآموزش وپرورش خارج وپیش بینی وجذب نیروهای جدید در آموزش و پرورش فراهم خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قطعاً برای جذب این تعداد معلم آزمون ورودی نیز برای آنها برگزار خواهد شد، تصریح کرد البته هنوز زمان دقیق برگزاری آزمون مشخص واعلام نشده، اما شرایط وزمان آن بزودی اعلام خواهد شد.

حاجی پور ادامه داد، کمیته‌ای درکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی برای فرایند جذب این تعداد معلم تشکیل شده وفرایند قانونی واداری این کارها نیز درحال رسیدگی وانجام است.

پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان معوقه طرح رتبه بندی معلمان

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون رتبه بندی معلمان مزایای آن نیز باید به حساب معلمان پرداخت شود، گفت: زمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان از شهریور سال ۱۴۰۰ تعیین وطی آن دولت و وزارت آموزش وپرورش ونیز سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف به پرداخت این مبلغ که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده باید تاکنون پرداخت می‌شد.

حاجی پور تصریح کرد، منابع پرداختی این مبلغ در کمیسیون تلفیق مجلس وبودجه سال ۱۴۰۱ کشور تصویب وبرای اجرا وپرداخت به معلمان به دولت و وزارت آموزش وپرورش ونیز سازمان برنامه وبودجه کشور نیز ابلاغ شده است.

وی همچنین در خصوص صدور احکام برای معلمان در طرح رتبه بندی نیزگفت: دراین زمینه وزارت آموزش وپرورش، سازمان استخدامی کشور مکلف شدند هرچه سریع‌تر حکم‌های مربوط به معلمان را به واحدهای پایین دست ونیز ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کنند تا وضعیت معلمان جدید نیز در طرح رتبه بندی پیش از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ مشخص شود.