1303طرح در استان کرمانشاه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس سازمان کار وامور اجتماعی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از این طرح ها تعداد 12 طرح با اعتبار شش میلیارد و139 میلیون تومان و اشتغال 173 نفر در بخش صنعت و تعداد 327 طرح با اعتبار پنج میلیارد و 390 میلیون تومان واشتغال 411 نفر در بخش صنعت وتعداد327 طرح با مبلغ 15 میلیارد و 459 میلیون تومان واشتغال 1922 نفر مربوط به بخش کشاورزی است.

محمد جواد فلسفی افزود: از کل مبلغ اختصاص یافته به استان که یک هزار و112 میلیارد و 100 میلیون تومان است 991 میلیارد و37 میلیون تومان در قالب 28 هزار و 683 طرح از سوی دستگاه های اجرایی به بانک ها معرفی شده است که در صورت تحقق زمینه اشتغال 55 هزار و 880 نفر را در استان فراهم می سازد.

وی اضافه کرد: از این طرح ها تعداد 25 هزار و 34 طرح با مبلغ 663 میلیارد و367 میلیون تومان مصوب شده و تعداد 17 هزار و 391 طرح با مبلغ 483 میلیارد و273 میلیون تومان توسط بانک ها با مجریان انعقاد قرارداد شده است.

فلسفی در ادامه به تعداد طرح هایی که تا کنون به آنها تسهیلات پرداخت شده اشاره کرد و افزود: تا کنون به 17 هزار و 27 طرح مبلغ 352 میلیارد و 504 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی در ادامه به تشریح آمار نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی زود بازده وکار آفرین در بخش خود اشتغالی وغیر خود اشتغالی پرداخت وتصریح کرد: تا کنون از 11 هزار و 788 طرح پرداختی در بخش خود اشتغالی بر هشت هزار و 659 طرح نظارت صورت گرفته که بر اساس آن 95 درصد اشتغال پیش بینی شده محقق شده است و در بخش غیر خود اشتغالی نیز از پنج هزار و 274 طرح پرداختی دو هزار و 208 طرح توسط کمیته های نظارت شهرستان ها به ریاست فرمانداران مورد بازدید قرار گرفته است که 42 درصد طرح ها پرداختی می باشد.

رئیس سازمان کار وامور اجتماعی استان کرمانشاه اظهار داشت: 52 درصد اشتغال پیش بینی شده در طرح ها به بهره برداری رسیده در بخش غیر خود اشتغالی محقق شده است.