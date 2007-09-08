عراق اجازه استفاده گروههای تروریستی را از خاک خود بر ضد همسایگان نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، طالبانی به حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک و همچنین پژاک هشدار داد در صورتی که از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به ایران و ترکیه استفاده کنند از این کشور اخراج خواهند شد.

رئیس جمهوری عراق گفت که قانون اساسی این کشور اجازه نمی دهد گروههای مسلح از خاک آن به عنوان پناهگاه استفاده کنند.

طالبانی که در یک کنفرانس خبری در سلیمانیه صحبت می کرد تاکید کرد : ما هرگز به این گروهها اجازه نخواهیم داد تا درخاک ما مخفی شوند و به کشورهای همسایه حمله کرده و سپس به پناهگاه خود بازگردند.

به گفته طالبانی"این سازمان ها باید رفتارهای خود را متوقف کنند درغیر این صورت ما خواهان اقامت آنها در خاک خودمان نیستیم".

وی همچنین هرگونه اقدام نظامی ارتش عراق علیه این گروههای تروریستی را رد کرد و گفت که ارتش از چنین توان و ظرفیتی برای این کار برخوردار نیست.

این مقام عراقی تصریح کرد : اگر ارتش توانایی آن را داشت این گروهها را به خارج می راند، اما این ارتش تنها توان برقراری امنیت در خیابان های بغداد را دارد و برای ما ممکن نیست تا علیه این گروهها اقدام به عملیات نظامی بکنیم.