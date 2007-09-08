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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۲۰

استقرار مدیران مناطق شرکت اتوبوسرانی در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران

استقرار مدیران مناطق شرکت اتوبوسرانی در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، از استقرار مدیران مناطق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران در راستای اجرای طرح ستاد مهر و رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی اعلام کرد: از تاریخ 17 شهریور ماه  لغایت 30 مهر ماه سال جاری در جهت ارائه هر چه مطلوب تر خدمات رسانی به شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در قالب طرح ستاد مهر و رمضان، مدیران مناطق مختلف اتوبوسرانی تهران و حومه در سایت این شرکت در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران به صورت ویژه از ساعات اولیه صبح تا پایان زمان پیک مسافر شبانگاهی، مستقر و ضمن هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط در امر ترافیک، با استفاده از امکانات کنترلی دوربین های مرکز کنترل، نسبت به هدایت ناوگان اتوبوسرانی و رفع مشکلات احتمالی اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر است ، نماینده ویژه ای از جانب این شرکت در مرکز کنترل مستقر و هماهنگی های لازم را با راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ انجام خواهد داد.

کد مطلب 548493

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