ایران سرزمین هنر و مردمان هنردوست است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنت البندر مردم ایران را مردمی هنرپرور و دارای تاریخی اصیل و میراث کهن دانست و بر ضرورت گسترش روابط فرهنگی و هنری میان دو کشور مسلمان ایران و عربستان تاکید کرد.



80 اثر از 40 نقاش عرب حاشیه خلیج فارس از دهم شهریور در تالار آبی کاخ موزه نیاوران در معرض دید عموم گذاشته شد؛ شاهزاده نوف مسئول گروه فرهنگ و هنر کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس سرپرستی گروه هنرمندان عربستانی را به عهده دارد.

شاهزاده نوف بنت البندر آل سعود با تشریح فعالیت های خود در زمینه هنری، هدف خود از سفر به جمهوری اسلامی ایران را ایفای نقش در توسعه روابط فرهنگی دو کشور ایران و عربستان و برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان برخی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و آشنایی بیشتر با فرهنگ و تمدن باستانی و هنر اصیل و ریشه دار ایران اعلام کرد.



مسئول گروه هنر نقاشی و گرافیک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اظهار داشت: طبعا هدف اصلی ما از برگزاری نمایشگاه هنرمندان سعودی و کشورهای همجوار در ایران، در چارجوب تبادل فرهنگی بین کشورها به ویژه میان عربستان و ایران بوده تا جامعه ایران از نظر فنی و هنری با جامعه ما آشنا شود و متقابلا ما نیز با فرهنگ و هنر ایرانیان به ویژه با زنان هنرمند بیشتر آشنا شویم.



وی برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای نمایش آثار هنرمندان کشورهای مختلف عربی دانست که امکان کمتری برای حضور در یک نمایشگاه هنری داشته اند. شاهزاده نوف نگارخانه ای به نام "لحظ" دارد که اغلب هنرمندان عرب عضو این نگارخانه هستند و به دلیل همین ارتباط مجموعه ‌ای از آثارشان را در نمایشگاههای کشورهای مختلف از جمله ایران به نمایش گذاشته‌اند.



شاهزاده سعودی که در کره جنوبی نیز نمایشگاه برگزار کرده، درباره نقش هنر در نزدیک کردن ملت ها به ویژه مردم مسلمان عربستان و ایران گفت: ما فارغ از مسائل هنری به خاطر مسلمان بودنمان به هم نزدیک هستیم. هنر هم نقشی مهم در ایجاد همسویی و نزدیکی میان ملت ها به ویژه مردم هنردوست ایران و عربستان دارد. به اعتقاد من ایران سرزمین هنر است و مردم شما مردمانی فرهنگ دوست و صاحب برترین هنرها هستند.



وی خاطرنشان ساخت: فرهنگ به ویژه هنر تجسمی زبان جهانی است؛ فرهنگ از همان آغاز تاریخ زمینه ای برای نزدیک کردن ملت ها به یکدیگر بوده است؛ فرهنگ تریبون اصلی برای شناخت و نزدیک شدن کشورها به یکدیگر است.



شاهزاده نوف درباره دیدگاه خود درباره جامعه ایران به ویژه زنان اظهار داشت: زنان در ایران مشارکتی فعال و سازنده در مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی سیاسی دارند و این نشان دهنده اهمیت جایگاه آنها در ایران است.



این بانوی هنرمند درباره استقبال مردم ایران از نمایشگاه آثار هنری کشورهای عربی منطقه خلیج فارس گفت: خدا را شکر استقبال مردم ایران به ویژه زنان بسیار خوب و مثبت بود؛ ملت ایران به فرهنگ و هنرپروری معروف و مشهور است.



وی درباره وجوه مشترک میان فرهنگ مردم ایران و عربستان اظهار داشت: وجوه مشترک زیادی وجود دارد از جمله مسئله پوشش و حجاب. ملت ایران دارای استعدادهای بی شماری هستند و عشق و علاقه آنها به فرهنگ و هنر قابل تحسین است.



شاهزاده نوف درباره اینکه پیش از سفر به ایران چه تصوری از این کشور داشته گفت: ایران از جمله کشورهایی بود که علاقمند بودم به آن سفر کنم، کشوری معروف به داشتن تمدن و تاریخ و فرهنگ اصیل و به ویژه هنر مینیاتوری؛ خلاقیت های منحصر به فرد و جالبی در ایران وجود دارد و من از هنر ایرانی شگفتزده شدم.



وی درباره اینکه آیا تصمیم به برگزاری نمایشگاه به طور مستمر دارد، اظهار داشت: ما نمایشگاههایی به طور مستمر چه در سطح داخلی در ریاض یا در سطح بین المللی برگزار می کنیم؛ حداقل هر ماه نمایشگاهی جدید در نگارخانه لحظ در ریاض و هر سه ماه نیز نمایشگاهی در خارج از عربستان برگزار می کنیم.



شاهزاده نوف در پایان گفت: در کشورهایی که نمایشگاه برگزار کردیم به ویژه در ایران با استقبال گرمی رو به رو شدیم و این نمایشگاه تاثیرات مثبتی داشت که امیدوارم گامی در جهت توسعه روابط و مناسبات فرهنگی میان دو کشور ایران و عربستان باشد.