علت استقبال مردم از فرش ماشيني ناديده گرفتن بازار داخلي فرش دستباف است

دبير اتحاديه سراسري فرش دستباف ايران در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت:چنانچه بازار داخلي فرش دستباف ايران در گردش خريد قرار بگيرد، ضمن كمك به توليد ، مردم از فرش دستباف استقبال بيشتري خواهند كرد.

مصطفي چيت ساز ناديده گرفته شدن فروش داخلي فرش دستباف، موجب استقبال مردم از فرش ماشيني شده است.

وي با اشاره به تبليغات وسيع فرش ماشيني افزود: اين تبليغات بدون درنظرگرفتن عواقب فرش ماشيني به علت كاربرد الياف مصنوعي و اكروليك انجام مي شود.

وي تصريح كرد: فرش دستباف با داشتن پشم و نخ طبيعي نسبت به فرش ماشيني به سلامت افراد لطمه اي وارد نمي كند.

چيت ساز با اشاره به برگزاري نخستين نمايشگاه فروش داخلي فرش دستباف از28 بهمن تا سوم اسفند ماه سال جاري در محل دايم نمايشگاههاي بين المللي تهران گفت: اين نمايشگاه با توجه به وسعت داخلي فرش دستباف و ركودهاي ايجاد شده در اين صنعت موجب فعالتر شدن بازار داخلي شده و به حفظ هرچه بيشتر اين هنر ايراني منجر خواهد شد.

به گفته وي، توليد كنندگان مي توانند بصورت مستقيم توليدات خود را در اين نمايشگاه عرضه كنند و خريداران بدون هيچ گونه واسطه اي نسبت به خريد فرش مورد نظر خود اقدام نمايند.

وي افزود: با برگزاري نخستين نمايشگاه فروش داخلي فرش دستباف، علي رغم فروش خانه داري تجار مي توانند در زمينه صادرات ارتباط بهتر و مستقيمي با توليد كنندگان برقرار كنند.

وي تصريح كرد: با برگزاري اين نمايشگاه نقاط قوت و ضعف فروشندگان و توليد كنندگان مشخص خواهد شد و موجب مي شود كه خود را با شرايط بازار مطابقت دهند.

چيت سازخاطرنشان كرد: با برگزاري اين نمايشگاه به علت تنوع محصولات در يك فضاي محدود موجب اصلاح در زمينه توليد مي شود.