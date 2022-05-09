تعیین تکلیف ۴۲طرح گردشگری/زمین خواری دستگاهی دراولویت برخورد است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده یکشنبه شب در نشست بررسی پروژههای گردشگری، افزود: مخالف سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نیستم، بلکه معتقدم با ایجاد زیرساختها، گردشگری توسعه پیدا میکند.
وی با بیان اینکه مخالف سو استفاده از کلمه سرمایهگذاری هستم، اظهار کرد: برخی به عنوان سرمایهگذار ۱۰ سال و حتی بیشتر زمین گرفتهاند که کار گردشگری انجام دهند اما کاری انجام نمیشود، بعد از ما طلبکار هم هستند که دادستان، میراث فرهنگی و دستگاههای نظارتی در این زمینه ورود کردهاند.
حاجیزاده خواستار تعیین تکلیف ۴۲ طرح واگذار شده در حوزه گردشگری شد و افزود: برخیها به این بهانه در زمین منابع ملی باغ و ویلا درست کردهاند که جلوی این کار گرفته شود
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه عدهای اقدام به کوهخواری کردهاند گفت: تاکید استاندار برخورد با کسانی است که اقدام به زمینخواری و کوهخواری کردند و دستگاههای دولتی در اولویت برخورد هستند.
حاجیزاده گفت: میخواستیم در طرح نهضت ملی مسکن زمینی را الحاق و برای مردم خانه بسازیم اما دستگاهها آمدند و برای چند درخت نگذاشتند زمین الحاق شود ما هم پذیرفتیم اما الان یکی از همان دستگاهها آنجا تابلو زده است.
وی به عدم ارائه طرح ساماندهی رودخانه بشار توسط شهرداری انتقاد کرد و گفت: آرزو دارم تا روزی که در استان هستم طرح ساماندهی بشار که موجب تحول در استان میشود و از سفر رئیس جمهور هم ۵۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده به نتیجه برسد، لذا شهرداری تا یک ماه آینده این طرح را ارائه دهد.
حاجیزاده همچنین خواستار الحاق مناطق حفاظت نشده به مهریان شد و گفت: دستگاهها تا زمان انجام استعلامات حق هیچ گونه فعالیت خودسرانه در تنگ مهریان، آبشار یاسوج و رودخانه بشار را ندارند، ضمن اینکه شهرداری با کمک راه و شهرسازی و گردشگری طرح ضوابط گردشگری تنگه مهریان را ارائه دهد.
حاجیزاده با بیان اینکه آبشار یاسوج یکی از مناطق نمونه گردشگری است، گفت: شهرداری ظرف دو هفته آینده برای ساماندهی آبشار یاسوج برنامه ارائه دهد و اگر این کار را نکند، پروژه را به دستگاه دیگری واگذار میکنیم.
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: پارک جنگلی یکی از ظرفیتهای بزرگی گردشگری استان است که هیچ استفادهای از آن نکردهایم به همین دلیل در مناسبتهایی مانند تعطیلات عید فطر با کمبود فضای اسکان مواجه میشویم.
وی افزود: دستگاهها تا سه روز آینده پارک جنگلی را تعیین تکلیف و دستگاههای خود را برای انجام کار در این مکان مستقر کنند، در غیر این صورت پروژه پارک جنگلی از آنها گرفته و به بخش خصوصی واگذار میشود.
حاجی زاده گفت: آب منطقهای، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست هرچه سریعتر پروژه دهکده گردشگری سد چم شیر را تعیین تکلیف کنند و اجازه ندهند اعتبارات این پروژه که دو میلیارد تومان است برگشت بخورد.
وی با بیان اینکه شرکتهای مشاورهای معضلاتی برای ساختار فنی ایجاد کردند، اظهار داشت: ضربهای که این شرکتها به ساختار کارشناسی دستگاههای زیرساختی و اجرایی وارد کردند، هیچ کسی وارد نکرده است.
معاون عمرانی استاندار گفت: مدیرکل، معاون و مشاور ادارهای که به جلسه میآید از آنها میپرسیم که برای فلان طرح چه اقدامی انجام دادید به مشاور ارجاع میدهند و میگویند هر چه مشاور گفت. این تفکر در استان اصلاح شود ما قرار است به مشاور خوراک بدهیم طرحهای ما در حوزه راهسازی و سایر حوزهها معطل مشاور مانده و باید جلوی این مصیبت گرفته شود.
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