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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

اولمرت و ابومازن با هم دیدار می کنند

مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین گفتند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روزهای آینده برای تسریع بخشیدن به تماس های خود جهت ازسرگیری روند صلح بار دیگر با هم دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که ابومازن رئیس این تشکیلات و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل هفته آینده (میلادی) با هم دیدار می کنند.

عریقات به زمان دقیق یا محل این دیدار اشاره ای نکرد، اما مسئولان تشکیلات خودگردان که خواستند نام آنها فاش نشود، گفتند : این دیدار دوشنبه آتی در شهر اشغالی بیت المقدس برگزار خواهد شد.

برپایه این گزارش، دوطرف در نشست 28 ماه اوت خود در شهر اشغالی بیت المقدس درباره محورهای اساسی برای تدوین سندی به منظور ارایه به اجلاس بین المللی درباره روند صلح در پاییز آینده بحث و گفتگو کردند و از جمله محورهای اساسی درگیری فلسطینی ها و رژیم اسرائیل درباره سرنوشت پناهندگان و آوارگان فلسطینی، مرزهای کشور فلسطینی و وضعیت شهر بیت المقدس است.

کد مطلب 548518

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