زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران مهیا است

به گزارش خبرگزاری مهر ، همایش مسئولان هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نمایندگان وزرا این هیئت ها و اعضای دبیرخانه هیئت عالی نظارت امروز در وزارت امورخارجه برگزار شد.

در این همایش قائم مقام وزیر، معاون اداری مالی و اعضا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت خارجه نیز حضور داشتند، طاهریان دبیر هیئت عالی نظارت با استناد به آمار پرونده های رسیدگی شده در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی وضعیت کارمندان را از جهت سلامت اداری خوب توصیف کرد.



در ادامه مهدی مصطفوی قائم مقام وزارت خارجه مقوله نظارت را در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام بسیار با اهمیت عنوان کرد و ضمن بیان ابعاد نظارت و فرآیندهای آن در وزارت خارجه مسئولیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را از این منظر خطیر ارزیابی کرد.



همچنین منوچهر متکی وزیر امورخارجه طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری در بروز تخلفات سازمان های دولتی و وزارتخانه ها، آسیب شناسی تخلفات قوه مجریه را در جهت شناساندن علل و عوامل آنها به مدیران بالای کشور با اهمیت تلقی و آن را جهت تصمیم سازی مناسب دست اندرکاران برنامه ریزی اثر گذار دانست.

وی با تاکید بر نقش وزارت خارجه در نظارت بر امور دفاتر سایر وزارتخانه ها و سازمان ها در خارج از کشور آمادگی این وزارت را جهت آموزش و در اختیار نهادن تجربه به پرسنل سایر دفاتر اعلام نمود .

وزیر امور خارجه با تحلیل سیاست خارجی کشور در پرتو چالش های جهانی وضعیت کشور را در عرصه بین المللی مناسب عنوان کرد و اظهار داشت که فضای بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری ایران در سایر کشورهاو رونق صادرات ایجاد شده است و از طرفی زمینه بسیار مناسبی جهت سرمایه گذاری خارجی در کشور مهیا شده است.