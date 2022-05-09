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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش باران و خنکی هوا در زنجان ادامه دارد

بارش باران و خنکی هوا در زنجان ادامه دارد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش باران همراه با افت دما تا پایان هفته استان زنجان را فرا می گیرد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش‌ها از دیروز در استان آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان به صورت رعد و برق خواهد بود، اظهار داشت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارش‌ها در برخی از مناطق استان شدت می‌گیرد، گفت: در این راستا احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان وجود دارد و در این به شهروندان توصیه می‌شود در کنار حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: هوای خنک تا اواخر هفته مهمان زنجانی‌ها است و روز گذشته شهر زنجان خنک‌ترین مرکز استان بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه سانتی گراد است که نسبت به روزهای گذشته هوا خنک‌تر شده است.

کد مطلب 5485297

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