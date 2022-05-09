بارش باران و خنکی هوا در زنجان ادامه دارد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش‌ها از دیروز در استان آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان به صورت رعد و برق خواهد بود، اظهار داشت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارش‌ها در برخی از مناطق استان شدت می‌گیرد، گفت: در این راستا احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان وجود دارد و در این به شهروندان توصیه می‌شود در کنار حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: هوای خنک تا اواخر هفته مهمان زنجانی‌ها است و روز گذشته شهر زنجان خنک‌ترین مرکز استان بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه سانتی گراد است که نسبت به روزهای گذشته هوا خنک‌تر شده است.