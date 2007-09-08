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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۳۳

صربستان، آمریکا را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می داند

در پی تلاش آمریکا برای استقلال منطقه کوزوو، صربستان ایالات متحده را متهم کرد که تمامیت ارضی این کشور را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "وجیسلاو کوشتونیتسا" نخست وزیر صربستان از سازمان ملل متحد خواست تا از تمامیت ارضی این کشور در برابر تهدید مستقیم آمریکا محافظت کند.

کوشتونیتسا در بیانیه ای اظهار داشت:" کشور ما با تهدیدی مستقیمی از سوی آمریکا رو به روست و واشنگتن در تلاش است به طور غیر قانونی و یکجانبه استقلال کوزوو را- که جزیی از خاک صربستان است- به رسمیت بشناسد".

نخست وزیر صربستان اضافه کرد:"آمریکا با بکارگیری سیاست زور آشکارا تهدید می کند که به تمامیت ارضی و استقلال صربستان به عنوان عضوی از سازمان ملل احترام نخواهد گذاشت.

وی با اعلام نگرانی عمیق کشورش به شورای امنیت سازمان ملل، از این شورا خواست تا از تمامیت ارضی صربستان که در خطراست حفاظت نماید.

این درخواست نخست وزیر صربستان در پی آن صورت می گیرد که اخیراً آمریکا اعلام کرده است بدون بیانیه ای از سوی سازمان ملل نیز واشنگتن به طور یکجانبه آماده به رسمیت شناختن استقلال کوزوو از صربستان است مسئله ای که مسکو- بلگراد را در قبال واشنگتن قرار داده است.

کد مطلب 548531

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